Как спасали орлов-гарпий в Боливии

Два взрослых орла-гарпии впервые расправляют крылья и взлетают на свободе. Пять лет они жили в вольере..
Дата загрузки: 2023-10-04
[Сесилия Дорадо, ветеринарный врач Центра дикой природы]:
«Нам позвонили и сказали, что нашли двух орлят на месте почти вырубленного леса в Гуарайосе. За птенцами поехала команда спасателей. Орлята были в плачевном состоянии».
Орлят назвали Луна и Роке. Их выхаживали в Центре содержания диких животных в рамках пилотной программы по реабилитации южноамериканских гарпий. Помимо боливийских специалистов, участвовали также учёные из Венесуэлы.
[Александр Бланко, ветеринар]:
«Этот хищник относится к американской неотропической экосистеме. Знание биологии этого вида, условий жизни помогают нам успешно его восстанавливать и возвращать птиц в естественную среду. Эта работа поможет сохранить вид. Мы будем продолжать следить за птицами, чтобы определить факторы, влияющие на их выживание и адаптацию в экологической нише».
В течение двух лет за выпущенными орлами будут вести наблюдение с помощью GPS-датчиков.
Основные причины сокращения численности гарпий – это вырубка лесов в районах их гнездования и особенности размножения. Пара таких птиц обычно выращивает одного птенца раз в 2-3 года.
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