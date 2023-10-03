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Louis Vuitton добавил графические штрихи к классике

Louis Vuitton добавил графические штрихи к классике

Дизайнер Louis Vuitton Николя Гескьер представил линейку одежды с геометрическими вкраплениями. Показ весенней коллекции проходит в..

Дата загрузки: 2023-10-04

Louis Vuitton добавил графические штрихи к классике

Дизайнер Louis Vuitton Николя Гескьер представил линейку одежды с геометрическими вкраплениями. Показ весенней коллекции проходит в полуразрушенном здании на знаменитых Елисейских полях в Париже.

Модели шли по подиуму в нарядах в чёрно-белую клетку, полоску и с широкими ремнями на бёдрах. Длинные юбки дизайнер сочетал со свободными куртками-бомберами, а образы длинноногих школьниц дополнил короткими двубортными пальто.

Дополнительного блеска придавали блестящие комбинезоны с глубокими вырезами и мини-юбки. А брюки с высокой талией сочетались с топами с объёмными рукавами.

Сиденья установили в огромном пустом пространстве. Его осветили прожекторами и украсили оранжевым пластиком. Среди зрителей были американская актриса Зендая, американский рэппер и дизайнер Фаррелл Уильямс, а также звезда К-рора Феликс.

В Неделе моды в Париже участвовали многие известные бренды, включая Chanel и Miu Miu.
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