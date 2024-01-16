Деревянный каркас крыши собора Парижской Богоматери восстановили

Огромный букет водружают на восстановленный каркас крыши Собора Парижской Богоматери. По традиции, плотники завершают такой церемонией..
Дата загрузки: 2024-01-16
Огромный букет водружают на восстановленный каркас крыши Собора Парижской Богоматери. По традиции, плотники завершают такой церемонией важный этап строительства.
[Филипп Жосс, руководитель реставрационных работ]:
«Когда плотники заканчивают работу, самый молодой забирается на вершину сооружения и устанавливает букет цветов или небольшое деревце. Так мы сделали и сегодня».
Две трети крыши, сооружённой в XII – XIII веках, сгорели во время пожара в апреле 2019 года. Огонь уничтожил и деревянный шпиль, покрытый свинцовыми пластинами. Эти конструкции называют «лесом Нотр-Дама». На их восстановление потребовалась тысяча дубов.
[Филипп Жосс, руководитель реставрационных работ]:
«Это великолепная работа, поскольку мы делали каркас крыши так же, как его строили в Средневековье. Всё сделано вручную, поэтому крыша выглядит прекрасно. В то же время она прочная и долговечная, поскольку мы восстановили её так, чтобы она прослужила долго – минимум 860 лет, а, может быть, и вдвое дольше».
Плотники работали в основном топорами. Причём этот инструмент сделан по образцам XII века.
[Амьен Пинарди, плотник]:
«Топоры совершенно уникальны. Форма не такая, как у обычных топоров для рубки древесины. Можно использовать обычный топор, но у нас есть более специализированные инструменты».
Теперь другие мастера покроют деревянный каркас свинцовыми пластинами.
Каждый день в соборе работают 500 специалистов. Ещё столько же трудятся за его пределами, реставрируя произведения искусства.
Восстановленный шпиль планируют освободить от лесов к 26 июля этого года, когда в Париже начнётся летняя Олимпиада. А 8 декабря собор откроется для публики, и в нём снова будут проводить службы.
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