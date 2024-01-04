Дожди и наводнения: в Европе разгул стихии

В департаменте Па-де-Кале на севере Франции наводнения становятся всё масштабнее. Власти объявили красный уровень опасности. Людей..
Дата загрузки: 2024-01-04
Дом Энтони Ришевена в городе Арк ушёл под воду на полметра. Его вместе с женой и ребёнком вывозят в безопасное место. В такой ситуации они оказались уже второй раз за последние три месяца.
[Энтони Ришевен, житель города Арк]:
«В первый раз я подумал, что нам просто не повезло. Но теперь, когда переживаешь такое во второй раз, это уже причиняет страдания. Это тяжело морально, и это удар по бюджету. Мы спрашиваем себя: как нам с этим справиться».
Ещё в семи департаментах Франции действует оранжевый уровень тревоги. Сильные дожди принесло остатками шторма «Хэнк», который ранее обрушился на Великобританию.
Съёмки с дрона показывают масштабные наводнения в регионе Восточный Мидленд. Шторм принёс сильный ветер и проливные дожди в Англию и Уэльс. Власти выпустили сотни предупреждений о наводнениях. Тысячи домов остались без электроэнергии. Сотни людей эвакуированы.
С наводнениями продолжают бороться и на севере Германии. Они начались в конце декабря. В Ольденбурге, который стоит на судоходной реке Хунте, возводят временную дамбу. Спасатели устанавливают большие бочки с водой. Искусственное заграждение будет длиной два километра.
Некоторых жителей Ольденбурга попросили эвакуироваться.
[Йенс Ровер, фермер]:
«Я полагаю, что Хунте поднялась ещё на метр по сравнению со вчерашним днём. Вчера ситуация была намного спокойнее. Теперь нужно посмотреть, что будет дальше. Вроде обещают дожди на сегодня и на завтра, прежде чем похолодает».
От наводнений пострадали северная земля Нижняя Саксония, западная Северный Рейн-Вестфалия и восточные земли Тюрингия и Саксония-Анхальт.
Синоптики обещают к концу недели ещё больше дождей, которые придут на север Германии с запада Франции.
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