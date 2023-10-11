Аукцион Propstore: куртки Майкла Джексона и Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус

Одежду, гитары и даже шиньоны продадут в Лондоне на ежегодном аукционе памятных вещей из мира музыки...
Дата загрузки: 2023-10-11
[Ли Ловес, представитель Propstore]:
«Наш звёздный лот – это куртка Майкла Джексона из видеорекламы Pepsi. Уникальный предмет одежды, сделанный на заказ. Вы сможете сравнить его с видео перед мероприятием».
За куртку планируют выручить до 480 тысяч долларов.
А за некоторые гитары – до 145 тысяч.
[Ли Ловес, представитель Propstore]:
«У нас есть отличная коллекция гитар, которые на концертах использовали такие музыканты, как Пол Стэнли из KISS, Ангус Янг из AC/DC и, конечно же, Ноэль Галлахер из Oasis».
В целом на ежегодном аукционе Propstore выставят 200 лотов. Среди них шиньон Эми Уайнхаус из клипа You Know I’m No Good. Также продадут сет-лист в рамке, написанный от руки вокалистом Nirvana Куртом Кобейном.
[Ли Ловес, представитель Propstore]:
«Мы постоянно видим растущий спрос на памятные вещи из фильмов и клипов. С каждым годом наши продажи становятся всё больше и больше, а цены становятся всё выше и выше».
Аукцион пройдёт с 9 по 12 ноября.
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