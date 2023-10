Аукцион Propstore: куртки Майкла Джексона и Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус

[Ли Ловес, представитель Propstore]:

«Наш звёздный лот – это куртка Майкла Джексона из видеорекламы Pepsi. Уникальный предмет одежды, сделанный на заказ. Вы сможете сравнить его с видео перед мероприятием».

Одежду, гитары и даже шиньоны продадут в Лондоне на ежегодном аукционе памятных вещей из мира музыки. Среди них куртки, которые носили Майкл Джексон и Джордж Майкл.

За куртку планируют выручить до 480 тысяч долларов.

А за некоторые гитары – до 145 тысяч.

[Ли Ловес, представитель Propstore]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас есть отличная коллекция гитар, которые на концертах использовали такие музыканты, как Пол Стэнли из KISS, Ангус Янг из AC/DC и, конечно же, Ноэль Галлахер из Oasis».

В целом на ежегодном аукционе Propstore выставят 200 лотов. Среди них шиньон Эми Уайнхаус из клипа You Know I’m No Good. Также продадут сет-лист в рамке, написанный от руки вокалистом Nirvana Куртом Кобейном.

[Ли Ловес, представитель Propstore]:

«Мы постоянно видим растущий спрос на памятные вещи из фильмов и клипов. С каждым годом наши продажи становятся всё больше и больше, а цены становятся всё выше и выше».

Аукцион пройдёт с 9 по 12 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: