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Аукцион Propstore: куртки Майкла Джексона и Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус

Аукцион Propstore: куртки Майкла Джексона и Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус

Одежду, гитары и даже шиньоны продадут в Лондоне на ежегодном аукционе памятных вещей из мира музыки...

Дата загрузки: 2023-10-11

Аукцион Propstore: куртки Майкла Джексона и Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус
Одежду, гитары и даже шиньоны продадут в Лондоне на ежегодном аукционе памятных вещей из мира музыки. Среди них куртки, которые носили Майкл Джексон и Джордж Майкл.

[Ли Ловес, представитель Propstore]:
«Наш звёздный лот – это куртка Майкла Джексона из видеорекламы Pepsi. Уникальный предмет одежды, сделанный на заказ. Вы сможете сравнить его с видео перед мероприятием».

За куртку планируют выручить до 480 тысяч долларов.

А за некоторые гитары – до 145 тысяч.

[Ли Ловес, представитель Propstore]:

«У нас есть отличная коллекция гитар, которые на концертах использовали такие музыканты, как Пол Стэнли из KISS, Ангус Янг из AC/DC и, конечно же, Ноэль Галлахер из Oasis».

В целом на ежегодном аукционе Propstore выставят 200 лотов. Среди них шиньон Эми Уайнхаус из клипа You Know I’m No Good. Также продадут сет-лист в рамке, написанный от руки вокалистом Nirvana Куртом Кобейном.

[Ли Ловес, представитель Propstore]:
«Мы постоянно видим растущий спрос на памятные вещи из фильмов и клипов. С каждым годом наши продажи становятся всё больше и больше, а цены становятся всё выше и выше».

Аукцион пройдёт с 9 по 12 ноября.
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