Израильские солдаты продолжают разминировать и уносить тела погибших в кибуцах близ Газы

Это один из наиболее пострадавших районов, куда боевики ХАМАС зашли в субботу во время массированной атаки..

Это один из наиболее пострадавших районов, куда боевики ХАМАС зашли в субботу во время массированной атаки на Израиль.

До освобождения кибуц Кфар-Ааза на юге страны близ границы с сектором Газа был наводнён боевиками.

Сюда вместе с военными Цахала прибыли и иностранные журналисты. Они наблюдали за поиском тел погибших.

[Итай Верув, генерал-майор]:

«Мы видим детей, матерей, отцов в своих спальнях, в их защитных комнатах, видим, как террористы их убили. И это не война и поле боя. Это резня, террор. Можете сами посмотреть. Такого я в жизни не видел».

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По территории кибуца разбросаны тела и убитых боевиков, а также обгоревшие автомобили. Сейчас появилась возможность убрать все тела. До этого тут работали сапёры, поскольку ХАМАС повсеместно минирует останки жертв.

В этом кибуце в основном жила молодёжь.

[Айер Авриэль, солдат]:

«Это место подверглось жестокому нападению. Людей убили. В них стреляли из гранатомётов. Боевики всё сожгли, чтобы никто не выбрался живым. Вы можете видеть эту жестокость».

Подобные картины можно видеть и в других кибуцах близ границы. Например, в одном из них нашли около 100 тел убитых гражданских.

Этой паре удалось выжить. Она больше 20 часов пряталась с маленьким ребёнком в комнате безопасности. Потом военные их спасли и под покровом ночи вывели в безопасное место. В то время это всё ещё была зона активных боевых действий.

[Керен Флеш, выжившая]:

«Когда армия пришла в наш дом, мы не знали, что это армия. Мы просто слышали, что в дом вошли люди. Они выломали дверь и стали выбивать дверь нашей комнаты безопасности. В тот момент я подумала, что нам конец. Мы сидели там с нашим невинным спящим ребёнком и просто не знали, что делать. Но когда мы увидели, что вошли наши солдаты, мы просто бросились их обнимать. Потом я начала дрожать всем телом и не могла остановиться».

Ожесточённые бои между ХАМАС и Израилем продолжаются. Во вторник из сектора Газа в сторону израильских городов снова летели ракеты. А израильская армия наносила ракетные удары по базам боевиков на территории анклава и готовилась с наземной операции.

Также по северной границе Израиля вёлся обстрел с юга Ливана и Сирии.

Число погибших в результате атак ХАМАС в выходные уже превысило 1000 человек. Жертвами в подавляющем большинстве были гражданские, застреленные в домах, на улицах и на музыкальном фестивале под открытым небом.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате ответных авиаударов Израиля по состоянию на вторник погибло, по меньшей мере, 830 человек.

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