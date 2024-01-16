Скоординированные атаки со стороны палестинцев: одна израильтянка погибла, 12 человек ранено

Двое палестинцев совершили скоординированные атаки на автомобилях в центре Израиля, направив машины на людей. В результате..

Двое палестинцев совершили скоординированные атаки на автомобилях в центре Израиля, направив машины на людей. В результате одна женщина погибла, ещё 12 человек пострадали.

Инциденты в Раанане к северу от Тель-Авива полиция назвала терактами. Арестованы двое подозреваемых. Как сообщается, оба нападавших происходят из одной семьи из Хеврона на Западном берегу реки Иордан. В Израиль они проникли незаконно.

Между тем, йеменские хуситы направили противокорабельную баллистическую ракету на принадлежащий и управляемый США контейнеровоз Gibraltar Eagle. Сообщений о ранениях или значительных повреждениях не поступало.

Судно не связано с Израилем. Как заявили сами боевики, эта атака стала ответом на недавние удары США и их союзников по военным позициям хуситов в Йемене.

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Американские и британские войска на прошлой неделе нанесли десятки воздушных и морских ударов по объектам боевиков. Так они отреагировали на нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

А Всемирная продовольственная программа объявила, что с начала войны 7 октября обеспечила продовольствием около миллиона 400 тысяч человек в секторе Газа, но ещё много людей нуждаются в помощи. Она также заявила, что голод распространился по всему анклаву, затронув все два миллиона 300 тысяч жителей Газы. И чтобы это остановить, нужно долгосрочное прекращение огня.

Внутри Газы продовольствие распространяют неравномерно. Почти вся помощь, поступающая в анклав, проходит через Рафах, расположенный на границе с Египтом. Гуманитарные организации говорят о наличии проблем с распределением грузов.

Тем временем, в Израиле похоронили двух жертв ракетного обстрела. Мать и сын погибли в воскресенье на севере Израиля после того, как ракета, выпущенная из Ливана, попала в их дом.

Ранее израильские военные сообщили, что ликвидировали четырёх вооружённых боевиков, которые пытались проникнуть на территорию страны с ливанской стороны.

Боевые действия между Израилем и ливанским движением «Хезболла», которое, как и хуситов, поддерживает Иран, усиливаются.

Что же касается израильских заложников, которые остаются в руках боевиков ХАМАС, то их удастся освободить только с помощью военного давления. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, группировка оказывает психологическое давление. Недавно она опубликовала видео с предполагаемыми телами двух погибших заложников. На кадрах третья заложница говорит, что они якобы погибли в результате авиаударов со стороны израильской армии.

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