Туристы из США наводняют Японию, где иена сильно подешевела

Туристы из США наводнили Японию. В магазинах в оживлённом токийском районе Сибуя американцы, не скупясь, покупают..

Туристы из США наводнили Японию. В магазинах в оживлённом токийском районе Сибуя американцы, не скупясь, покупают сувениры и другие товары. В США сейчас высокая инфляция, но доллар по-прежнему сильнее иены.

[Джон, турист из США]:

«Я приехал в Японию с Гавайев, и все мои друзья сюда приехали. Все, кого я знаю, приехали в Японию, поскольку сейчас доллар намного сильнее иены».

Туристы говорят, что цены в Японии и США различаются, как день и ночь.

[Кен, турист из США]:

«Это здорово, потому что здесь всё не так дорого, как в США. У нас цены постоянно растут». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Из-за разницы в курсе (валюты) мне кажется, что всё здесь очень дёшево».

Японская валюта упала в начале октября. Один доллар стал стоить 150 иен. Это самый низкий показатель за последний год.

В январе 2022-го доллар стоил 115 иен. Позже Федеральная резервная система США начала агрессивно повышать процентные ставки. Центробанки других стран тоже выбрали эту стратегию для борьбы с инфляцией. В то же время Банк Японии удерживал отрицательную ключевую ставку, чтобы поддержать экономику. В результате иена по отношению к доллару сильно подешевела. Впрочем, такое бывало и раньше. В августе 98-го доллар также стоил более 140 иен.

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