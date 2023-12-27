Это настоящий рай для любителей историй о хоббитах. Миниатюрные коттеджи расположились у отеля Cosy House в..

Отель хоббитов в Армении привлекает туристов со всего мира

Это настоящий рай для любителей историй о хоббитах. Миниатюрные коттеджи расположились у отеля Cosy House в Армении. Комплекс на горном курорте Дилижан в 2019 году открыли братья Эдгар и Ара Гуланян.

Каждый домик тщательно проектировали, чтобы в нём гости погружались в атмосферу фэнтези «Властелин колец».

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[Эдгар Гуланян, владелец отеля]:«Мы постарались привлечь людей, сделав акцент на деталях. Мы продумали каждую мелочь».

В ресторане внимание привлекают декорации на стенах: рыба с чешуёй из старых виниловых пластинок, улитка с ракушкой из сковороды и чайник, из которого выливается поток кофе.

Менеджер по продажам говорит, что обычный отель вряд ли принёс бы большую прибыль.

[Хачик Хакобян, менеджер по продажам]:«Конкуренция в Дилижане была достаточно большой, особенно с 2019 года. Нам нужно было подумать о том, чем привлечь туристов, как создать что-то нестандартное с уникальным стилем».

Многие приезжают сюда не только за атмосферой, но и за тишиной и спокойствием.

[Марина Петросян, гостья отеля]:«Мы искали что-то необычное. Наше внимание привлёк стиль этого коттеджа. Мы позвонили и проверили условия. Нам не нужен был отель с множеством развлечений, поэтому мы забронировали номера здесь».

Посетители приезжают со всего мира.

[Кристина Томас, гостья отеля]:«Я искала в Армении уникальные места для проживания. Это оказалось одним из лучших. Мы читали книги «Властелин колец», поэтому эти маленькие хоббитские домики нам очень понравились. Как видите, с нами пятеро детей. Они были очень рады пожить в этих домиках».

Хотя коттеджи вдохновлены фильмом о хоббитах, гостям не обязательно быть размером с этих фантастических существ.

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[Кристина Томас, гостья отеля]:«До поездки мы видели фотографии этого места летом, всё было зелёным. Мы подумали, будет ли это выглядеть так же красиво зимой? Но, приехав сюда, увидев это место в снегу, мы решили, что сделали очень хороший выбор».