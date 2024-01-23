Премьер Индии открыл индуистский храм – предмет спора с мусульманами

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл спорный храм в штате Уттар-Прадеш, разозлив мусульманскую общину.

Индуистский храм Рам-Мандир стоит на месте мечети XVI века, разрушенной индуистскими радикалами в 1992 году. Тогда это привело к беспорядкам, в результате которых погибло 2000 человек.

Большинство погибших были мусульманами. Сегодня представители общины рассказывают, что чувствуют после открытия индуистского храма.

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[местный житель]:

«Все до сих пор горюют из-за сноса мечети, каждый из нас этим опечален. Если вы отнимете у кого-то дом, он расстроится».

Индуисты верят, что храм в городе Айодхья стоит на месте рождения бога Рама. При этом они отмечают, что их храм здесь был ещё до того, как в 1528 году мусульмане-моголы построили мечеть. По их словам, тогда святыню снесли мусульмане.

В 2019 году Верховный суд выделил мусульманам отдельный участок. На нём строительство новой мечети ещё не началось.

Храм открыли в преддверии всеобщих выборов в мае, на которых Моди баллотируется на третий срок.

Индия позиционирует себя как светское государство. Однако по мнению аналитиков, участие премьера в церемонии показывает, что правительство постепенно переходит к политике, ориентированной прежде всего на индуистов.

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