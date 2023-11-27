Йеменцы строят резервуары для сбора дождевой воды из-за засухи

Йемен – одна из стран мира, где больше всего не хватает воды. Для 10-летнего Али это..

Йемен – одна из стран мира, где больше всего не хватает воды. Для 10-летнего Али это означает каждый день ездить на осле за водой из колодца.

Регион, где он живёт, сильно пострадал от засухи, вызванной изменением климата.

Мама мальчика говорит, что вода, которую он привозит, заканчивается за день. Поэтому распорядок дня сына очень плотный.

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[Аиша Аль-Харази, мама 10-летнего Али]:

«Он просыпается утром, умывается, выводит овец пастись, затем возвращает овец и идёт в школу. Вернувшись из школы, он идёт за водой для нас, затем обедает, отводит овец на гору пастись и возвращается с овцами на закате».

Помимо колодцев, люди начали использовать традиционные методы сбора дождевой воды.

В этом районе примерно в 40 километрах от столицы возвели специальный мини-водосборник. От него зависит около 10 тысяч человек, а также домашний скот.

[Мухаммад Хусейн, местный житель]:«Все фермы до конца долины получают выгоду от этой плотины, все на расстоянии выстрела получают выгоду. От неё выигрывают все, даже крупный рогатый скот и овцы, которых здесь около 10 000».

По данным ООН, около 14,5 миллионов человек в Йемене не имеют доступа к чистой питьевой воде и канализации.

Именно поэтому по всей стране строят подобные водосборники.

Менеджер этого проекта отмечает, что в горном регионе люди не могут полагаться на подземные воды.

[Яхья Тахир, менеджер проекта]:«В этом селе нет подходящих для питья грунтовых вод. Нам пришлось провести исследование местности, чтобы построить для них этот пруд по сбору дождевой воды».

Впрочем, учёные отмечают, что даже такие проекты не помогут решить проблему кардинально. Они отмечают, что засухи и рост населения в ближайшие годы будут оказывать всё большее давления на водную систему Йемена.

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