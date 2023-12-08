Фестиваль света впервые проходит в Ботаническом саду в Сараево

Гирлянды и световые инсталляции превратили в таинственный мир Ботанический сад в боснийском Сараево. Здесь в преддверии..
Дата загрузки: 2023-12-08
Инсталляции вдохновлены живыми экспонатами сада, который принадлежит старинному Национальному музею Боснии. В Ботаническом саду представлена одна из крупнейших коллекций бабочек на планете. Здесь также можно увидеть 1700 видов растений, включая деревья и кустарники.
[Аднан Комор, организатор фестиваля]:
«Фестиваль огней примечателен тем, что проходит в Сараево впервые. Его впервые проводят в Национальном музее и его Ботаническом саду – самом значимом культурном и историческом учреждении Боснии».
Национальный музей Боснии был основан в 1888 году. Он состоит из четырёх симметричных зданий в стиле итальянского Ренессанса. Во внутреннем дворе располагается Ботанический сад. В живую коллекцию входят растения разных экосистем – горных, речных и водно-болотных.
Фестиваль огней продлится до конца зимы.
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