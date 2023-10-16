В Лондон вернулись бобры

Семейство из пяти бобров осваивается в новом доме. Недавно его выпустили у водоёма на западе Лондона...

[Эллиот Ньютон, соучредитель Citizen Zoo]:

«Они способны трансформировать ландшафт и поддерживать экосистему. Например, помогут удерживать здесь больше воды, а это замедлит поток и снизит риск наводнений на местном уровне. Мы знаем, что нижний Гринфорд регулярно страдает от наводнений. Бобры снизят этот риск».

Семейство из пяти бобров осваивается в новом доме. Недавно его выпустили у водоёма на западе Лондона. На торжественное мероприятие пришло много людей, ведь до этого бобров в столице Великобритании не видели около 400 лет.

Бобров переселили из Шотландии, где они сильно расплодились. Есть надежда, что на водных путях Лондона им тоже будет комфортно.

Семья включает взрослую пару и троих детёнышей. В течение месяца они будут жить на огороженной территории. Это позволит им спокойно обосноваться.

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Впрочем, экоактивисты недовольны. Они говорят, что это не поможет восстановить популяцию.

[Аластер Драйвер, директор Rewilding Britain]:

«Это всё слишком маленькие и незначительные шаги. Вряд ли они помогут. Нужны более масштабные действия, централизованный выпуск бобров в дикую природу».

Участники кампании обеспокоены тем, что обязательство правительства восстановить биоразнообразие в трети мест обитания в Великобритании к 2030 году не воспринимается всерьёз.

Министерство окружающей среды критику отвергает.

Бобры когда-то обитали по всей Северной Евразии. Однако к началу XX века они почти вымерли из-за интенсивной охоты ради меха, мяса и пахучих желёз. В наши дни бобров специально расселяют в регионы, где они исчезли несколько веков назад.

Этих животных называют инженерами экосистемы. Они повышает устойчивость природных сообществ и снижают риск разрушительных наводнений.

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