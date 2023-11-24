На парламентских выборах в Нидерландах победила ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, которого называют..

На выборах в Нидерландах победила Партия свободы, выступающая против миграции и ислама

На парламентских выборах в Нидерландах победила ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, которого называют «голландским Трампом». Вилдерс выступает за полную остановку иммиграции, сокращение выплат Евросоюзу и деисламизацию страны.

Партия свободы, превзойдя все прогнозы, получила 37 мандатов в 150-местном парламенте. Тем самым она значительно опередила коалицию левых и зелёных, которые займут 25 мест. Правящая Народная партия за свободу и демократию на третьем месте – у неё 24 мандата. Недавно созданная центристская партия «Новый социальный контракт» получила 20 мест.

Герт Вилдерс, празднуя победу, сказал, что его партия добилась успеха, почти не затратив денег на рекламу. По его мнению, успех пришёл благодаря «хорошим идеям и хорошим людям».

[Герт Вилдерс, лидер Партии свободы]:

«Мы позаботимся о том, чтобы Нидерланды снова стали страной для голландского народа. Мы ограничим поток беженцев и миграцию. У людей снова появится больше денег в кошельках».

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Многие голландцы считают, что перемены стране необходимы.

[жительница Энсхеде]:

«Хорошо, что всё именно так. Сейчас есть разные партии, и они должны управлять страной. И результат, вероятно, будет лучше, чем когда-либо». [житель Энсхеде]:

«Думаю, именно таково в данное время мнение общественности в Нидерландах. Неудивительно, что Партия свободы сейчас находится на вершине».

Между тем мусульмане говорят, что потрясены победой Вилдерса. Ранее политик неоднократно выступал за закрытие мечетей и запрет Корана в стране.

[сторонник левой Партии труда]:

«Думаю, победа Партии свободы многое говорит (о ситуации в Нидерландах). С одной стороны, это показывает, что многие люди просто ксенофобы, которые не хотят видеть здесь иностранцев и мусульман. Но это также показывает, что многие разочарованы 13 годами правления (премьер-министра Марка) Рютте и его консервативной партии».

Впрочем, Вилдерс пока не может занять пост премьер-министра. Его Партии свободы необходимо сформировать коалицию с другими политическими силами, чтобы получить большинство голосов в парламенте. Вероятно, это произойдёт в первой половине следующего года. А до тех пор премьером останется Марк Рютте.

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