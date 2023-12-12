Дональд Туск стал премьером Польши

В Сейме Республики Польша скандируют имя Дональда Туска. В понедельник там сначала выразили вотум недоверия консервативному..

В Сейме Республики Польша скандируют имя Дональда Туска. В понедельник там сначала выразили вотум недоверия консервативному премьеру Матеушу Моравецкому, а потом выбрали нового.

11 декабря завершился восьмилетний период правления националистической партии «Право и справедливость». По результатам выборов 15 октября она, хоть и набрала большинство голосов, но потеряла в сейме абсолютное большинство. В итоге свою коалицию сформировал левый блок.

Дональд Туск представляет партию «Гражданская платформа». Он объединился с партиями «Польская коалиция», «Левые» и «Польша 2050». Обещает наладить отношения с Евросоюзом, разблокировав миллиарды евро фондов. Они не поступали в Польшу, поскольку Варшава имела натянутые отношения с Брюсселем из-за ряда разногласий.

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[Дональд Туск, премьер-министр Польши]:

«Это действительно что-то необычайное: с завтрашнего дня мы сможем возместить ущерб, чтобы все в Польше, все без исключения, все польские граждане действительно чувствовали себя как дома, в том числе и ваши избиратели».

После выборов президент Анджей Дуда предоставил Матеушу Моравецкому право сформировать Кабинет министров как представителю победившей партии. Однако такое решение раскритиковала оппозиция, поскольку у него не было большинства в сейме. В итоге в прессе его правительство окрестили «двухнедельным».

Стоит отметить, что многие поляки следили за развитием политических событий в кинотеатрах. В Варшаве решили, что будет хорошей идеей предоставить зрителям большой экран и качественный звук, а также позволить им наблюдать за дебатами вместе. В итоге в кинотеатрах, где проходили трансляции, был аншлаг.

[зрительница]:«Мне хотелось посмотреть, что будет. Хотелось познакомиться с новыми людьми, посмотреть, разделяет ли кто-нибудь мои взгляды и как всё пойдёт. Думаю, это интересно».

Стоит отметить, что Дональд Туск уже занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год, а с 2014 по 2019-й был председателем Европейского совета.

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