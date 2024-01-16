Первая победа: Дональд Трамп обошёл всех республиканских кандидатов в Айове

Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых выборах 2024 года. В штате Айова прошло голосование по процедуре кокуса за республиканских кандидатов. В итоге экс-президент набрал более 50% голосов республиканских избирателей штата. [Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:«Это был невероятный опыт. Мы побеждаем уже в третий раз. Но это – самая большая победа. Они сказали: если вы выиграете с перевесом в 12%, это будет большая победа, и это будет очень сложно сделать. Я думаю, мы увеличили эту цифру более чем в два раза, а, возможно, и в три».

По результатам голосования второе место занимает Рон Десантис – губернатор штата Флорида. Он получил чуть более 21% голосов. На третьем месте оказалась Никки Хейли – бывший постоянный представитель США при ООН. Её результат – примерно 19%.

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В своей победной речи Дональд Трамп также сказал о своих планах на случай, если его изберут президентом.

[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:«Мы будем бурить нефть. Мы собираемся запечатать границу, поскольку через неё сейчас вторгаются миллионы людей. Я не могу понять, почему они думают, что это хорошо. Это очень плохо. Это группа людей, которая по численности превосходит население штата Нью-Йорк, мы не можем этого допустить, это ужасно. Они едут из тюрем, со всех концов мира».

Как показывают опросы, самой важной проблемой для республиканских избирателей остаётся проблема миграции. В последнее время они стали ещё активнее требовать от президента Джо Байдена решить этот вопрос.

Между тем, бизнесмен Вивек Рамасвами, который на голосовании занял четвёртое место, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Трампа.

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