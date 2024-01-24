Как выпускали на волю спасённую морскую черепаху по кличке Ида

90-килограммовую морскую черепаху отпускают обратно в Атлантический океан на пляже в штате Флорида. В её спасении..

90-килограммовую морскую черепаху отпускают обратно в Атлантический океан на пляже в штате Флорида. В её спасении участвовали пара туристов, а также береговая охрана США.

Иду нашли запутавшейся в ловушке для омаров. А назвали черепаху так в честь её спасительницы Иды Шорт. В тот день они с мужем решили отправиться порыбачить.

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[Ида Шорт, отдыхающая]:«Сделав такое доброе дело, чувствуешь себя очень хорошо. Я спасла черепаху, которая весила около 90 килограммов. Это большая девочка».

Обнаружив черепаху, супруги обратились к береговой охране. А она доставила животное в специализированную клинику во Флориде-Кис. В течение двух дней Иде обрабатывали небольшие раны, а также давали антибиотики. В итоге она быстро поправилась.

[Ида Шорт, отдыхающая]:«Там есть черепахи, они повсюду. Когда ловишь рыбу, то они тоже попадаются. Просто наблюдайте и убедитесь, что с ними всё в порядке».

Больницу для пресмыкающихся открыла некоммерческая организация, которая с 1986 года спасает, реабилитирует и выпускает на волю морских черепах. Это единственная в мире сертифицированная государством ветеринарная больница для этих морских животных.

Логгерхеды – крупнейшие в мире черепахи с твёрдым панцирем. Считаются уязвимым видом. Взрослые особи вырастают до 90 сантиметров в длину и могут весить до 150 килограммов. Их размер и панцирь обычно защищают их от хищников. Главными угрозами в океане для них остаются рыболовные сети, корабельные винты и загрязнение окружающей среды.

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