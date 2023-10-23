Мексиканцы скупают бархатцы, чтобы привлекать души умерших родных

Если на улицах Мексики видишь сотни тысяч оранжевых бархатцев, это означает, что скоро День мёртвых. К..

Если на улицах Мексики видишь сотни тысяч оранжевых бархатцев, это означает, что скоро День мёртвых. К этой дате яркие цветы украшают улицы, дома, кладбища и традиционные алтари. Так чтят память умерших. [Фреди Холальпа, цветовод]:«Это моя ферма. Сажаю бархатцы. Я представитель третьего поколения цветоводов, этой прекрасной традиции и символического растения».

Бархатцы, или «кемпасучили», как их называют в Мексике, известны как «цветок мёртвых». Считается, что их аромат привлекает души, а потом уводит обратно в загробный мир.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Элисон, покупательница цветов]:«Из опавших листьев мы выкладываем им путь от жертвоприношения до входной двери дома. Мы верим, что эта цветочная дорожка помогает (мёртвым) добраться до подношения. Это традиция, передающаяся из поколения в поколение».

Алтари ко Дню мёртвых мексиканцы строят у себя дома. Они украшают их конфетами в виде черепов, бархатцами, шоколадными гробами, скелетами из папье-маше и фотографиями умерших. Они также ставят туда любимую еду, алкогольные напитки и сигареты усопшего человека. Таким образом они надеются побудить их ненадолго вернуться в мир живых.

Цветоводы страны ждут Дня мёртвых с нетерпением, ведь от него зависит их доход почти на целый последующий год.

[Аурелио Куахохпа, продавец цветов]:«Эта дата очень важна для нас, потому что наша экономика как производителей декоративных растений зависит от производства бархатцев».

День мёртвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: