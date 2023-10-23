Мексиканцы скупают бархатцы, чтобы привлекать души умерших родных

Если на улицах Мексики видишь сотни тысяч оранжевых бархатцев, это означает, что скоро День мёртвых. К..
Дата загрузки: 2023-10-27
«Это моя ферма. Сажаю бархатцы. Я представитель третьего поколения цветоводов, этой прекрасной традиции и символического растения».
Бархатцы, или «кемпасучили», как их называют в Мексике, известны как «цветок мёртвых». Считается, что их аромат привлекает души, а потом уводит обратно в загробный мир.[Элисон, покупательница цветов]:
«Из опавших листьев мы выкладываем им путь от жертвоприношения до входной двери дома. Мы верим, что эта цветочная дорожка помогает (мёртвым) добраться до подношения. Это традиция, передающаяся из поколения в поколение».
Алтари ко Дню мёртвых мексиканцы строят у себя дома. Они украшают их конфетами в виде черепов, бархатцами, шоколадными гробами, скелетами из папье-маше и фотографиями умерших. Они также ставят туда любимую еду, алкогольные напитки и сигареты усопшего человека. Таким образом они надеются побудить их ненадолго вернуться в мир живых.
Цветоводы страны ждут Дня мёртвых с нетерпением, ведь от него зависит их доход почти на целый последующий год.[Аурелио Куахохпа, продавец цветов]:
«Эта дата очень важна для нас, потому что наша экономика как производителей декоративных растений зависит от производства бархатцев».
День мёртвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября.
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