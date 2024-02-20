Туристы разочарованы из-за забастовки работников Эйфелевой башни

Многие туристы в Париже в понедельник были разочарованы. Люди не смогли попасть на одну из главных..
Дата загрузки: 2024-02-20
Многие туристы в Париже в понедельник были разочарованы. Люди не смогли попасть на одну из главных достопримечательностей города и Франции в целом – Эйфелеву башню. И всё из-за того, что её работники решили устроить забастовку.
[Нельсон Наварро, турист из Англии]:
«Она закрыта. Говорят, что забастовка. Очень жаль, потому что мы приехали всего на три дня и теперь не сможем на неё подняться».
[Вито Сантос, турист из Канады]:
«Конечно, расстроились. Мы приезжаем сюда не в первый раз. Мы были здесь в наш медовый месяц, и вот приехали во Францию через 15 лет с детьми, чтобы показать им то же место, но мы не можем сделать это сегодня. <…> Собирались прийти сюда как можно раньше, чтобы купить билеты. Но здесь забастовка, и это неожиданность».
Работники Эйфелевой башни требуют, чтобы мэрия Парижа пересмотрела финансовое управление. По их словам, она занижает стоимость обслуживания, запланированного к Олимпийским играм в этом году. Работники уверены, что результатом станет дополнительная рабочая нагрузка на них и неэффективное техническое обслуживание башни в ущерб посетителям.
[Эсекиель и София Мессина, туристы из Аргентины]:
«Люди имеют право на протест, и они это делают. <…> Да, их могут услышать. Такое происходит по всему миру – не только здесь».
Эйфелева башня ежегодно принимает почти шесть миллионов посетителей. Это один из самых посещаемых памятников французской столицы и мира.
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