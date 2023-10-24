ХАМАС освободил из плена ещё двух израильтянок

Внук пожилой израильтянки, попавшей в плен к ХАМАС, радуется освобождению бабушки. В понедельник палестинская террористическая группировка объявила, что освобождает двух женщин – Иохаведу Лифшиц и Нурит Купер – в связи с состоянием их здоровья.

На кадрах, опубликованных группировкой, Лифшиц и Купер ожидают машину гуманитарной организации в окружении вооружённых людей с закрытыми лицами.

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[Даниэль Лифшиц, внук похищенной израильтянки]:«Мы очень взволнованы и счастливы официальному объявлению о том, что моя бабушка Йохеведа Лифшиц, а также Нурит Купер, обе из кибуца недалеко от Оза, возвращаются к нам благодаря гуманитарной акции. Мы очень надеемся, что ситуация улучшится для всех пленников из нашего кибуца. Мы просто надеемся, что с ней всё в порядке и она в добром здравии. Сейчас пойдём к ней».

Обеих женщин уже доставили в Тель-Авив, после чего их направили в больницу для медицинского обследования.

Лифшиц и Купер вошли в число около 200 израильтян, которые попали в плен к боевикам ХАМАС во время их атаки на приграничные с Газой кибуцы, а также музыкальный фестиваль под открытым небом. Тогда было убито около 1400 человек.

Ранее в пятницу группировка также освободила американку и её 18-летнюю дочь. Это произошло при посредничестве Катара. ХАМАС также заявил, что сделал это по гуманитарным соображениям.

Между тем, более 40 грузовиков ожидают на границе между Египтом и сектором Газа. Это гуманитарная помощь ООН, которую необходимо доставить тысячам жителей анклава.

Рафах – главный пункт пропуска в сектор Газа и из него, не граничащий с Израилем. После нападения ХАМАС, израильское правительство полностью перекрыло свои границы с анклавом. В итоге Рафах стал единственным окном для доставки помощи гражданскому населению.

Чиновники ООН говорят, что каждый день в Газу требуется доставлять около 100 грузовиков с продовольствием. Тем проживает около двух миллионов 300 тысяч человек. И запасы еды и топлива быстро заканчиваются.

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