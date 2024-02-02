В 11 аэропортах Германии прошла однодневная забастовка

В одиннадцати аэропортах Германии снова забастовка. На этот раз бастуют сотрудники службы безопасности. Стачка однодневная, но..

В одиннадцати аэропортах Германии снова забастовка. На этот раз бастуют сотрудники службы безопасности.

Стачка однодневная, но она затронула более 1100 рейсов. Некоторые пассажиры так и не смогли улететь.

[пассажир]:

«Фермеры протестуют, бастует персонал поездов, аэропорта… У стольких социальных групп есть повод жаловаться, но не все они могут бастовать. Бастующие делают это только для себя. Должно быть другое решение. Так продолжаться не может». [пассажирка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы хотим улететь в Сан-Франциско. Если не сможем на самолете, возьмём такси. Шутка. Ждём, что будет. Мы слышали о забастовке, но ещё не знаем, отменён ли наш самолет. Скрестите пальцы, чтобы у нас получилось».

Забастовку организовал немецкий профсоюз Verdi. Он требует повысить зарплату 25 тысячам сотрудников.

[Беград Гофрани, член профсоюза Verdi]:

«Из-за нехватки персонала существует разумное требование – получать на 2,8 евро в час больше. Это сделает работу привлекательнее и будет свидетельством того, что опасения рабочих слышат. Требования соответствуют требованиям переговорного комитета Verdi, и мы хотим показать работодателям, что их рабочие имеют право требовать этого». [Франк Хайндл, Фед. ассоциация предприятий авиабезопасности]:

«Мы очень удивлены, что с потенциальным соглашением после забастовки машинистов профсоюзы теперь массово призывают к общенемецкой забастовке. Похоже, это уже тенденция, но требования профсоюзов будут стоить нам, компаниям-членам, четверть миллиарда евро за 25 000 сотрудников в этом секторе».

Переговоры между сторонами должны пройти в Берлине 5 и 6 февраля.

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