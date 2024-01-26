Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На..

В Эквадоре более 20 тонн изъятых наркотиков пустили в переработку

[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]:

«После проверки наркотики попадают в измельчитель. Потом их смешивают с другими материалами, такими как цемент, стекло и зола. Затем добавляют жидкость, и в результате всё затвердевает, а наркотики теряют свои свойства».

Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На переработку пустят более 21 тонны психотропных веществ.

Полученный цемент используют в обычном строительстве, например, делают стяжку пола.

Представитель полиции говорит, что на продаже этих наркотиков преступники могли заработать миллионы.

[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Стоимость зависит от места продажи. В США за все эти наркотики получили бы 600 миллионов долларов, а в Европе – вдвое больше».

В январе правительство Эквадора объявило войну бандам наркоторговцев, которые также похищают людей и совершают другие преступления. Президент страны объявил 22 группировки террористическими организациями и приказал их уничтожить.

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