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В Эквадоре более 20 тонн изъятых наркотиков пустили в переработку

В Эквадоре более 20 тонн изъятых наркотиков пустили в переработку

Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На..

Дата загрузки: 2024-01-26

В Эквадоре более 20 тонн изъятых наркотиков пустили в переработку
Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На переработку пустят более 21 тонны психотропных веществ.

[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]:
«После проверки наркотики попадают в измельчитель. Потом их смешивают с другими материалами, такими как цемент, стекло и зола. Затем добавляют жидкость, и в результате всё затвердевает, а наркотики теряют свои свойства».

Полученный цемент используют в обычном строительстве, например, делают стяжку пола.

Представитель полиции говорит, что на продаже этих наркотиков преступники могли заработать миллионы.

[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]:

«Стоимость зависит от места продажи. В США за все эти наркотики получили бы 600 миллионов долларов, а в Европе – вдвое больше».

В январе правительство Эквадора объявило войну бандам наркоторговцев, которые также похищают людей и совершают другие преступления. Президент страны объявил 22 группировки террористическими организациями и приказал их уничтожить.
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