В Эквадоре более 20 тонн изъятых наркотиков пустили в переработку

Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На..
Дата загрузки: 2024-01-26
[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]:
«После проверки наркотики попадают в измельчитель. Потом их смешивают с другими материалами, такими как цемент, стекло и зола. Затем добавляют жидкость, и в результате всё затвердевает, а наркотики теряют свои свойства».
Полученный цемент используют в обычном строительстве, например, делают стяжку пола.
Представитель полиции говорит, что на продаже этих наркотиков преступники могли заработать миллионы.
[Уильям Вильярроэль, представитель полиции]:
«Стоимость зависит от места продажи. В США за все эти наркотики получили бы 600 миллионов долларов, а в Европе – вдвое больше».
В январе правительство Эквадора объявило войну бандам наркоторговцев, которые также похищают людей и совершают другие преступления. Президент страны объявил 22 группировки террористическими организациями и приказал их уничтожить.
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