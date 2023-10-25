Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии

Тыквенную регату устроили в маленьком бельгийском городке Кастерле в 50 километрах от Антверпена. Участники мероприятия –..

Тыквенную регату устроили в маленьком бельгийском городке Кастерле в 50 километрах от Антверпена. Участники мероприятия – в причудливых костюмах, поскольку близится Хэллоуин.

[Паул Боонен, председатель «Тыквенного общества»]:

«Истинные жители города известны как тыквоеды. Это означает, что тыквы появились сначала здесь, а затем распространились по всему миру. То есть такое мероприятие нужно проводить именно здесь».

Организаторы готовят тыквенные лодки рано утром. Удаляют мякоть и семена. Затем гигантские овощи спускают на воду. Соревнуются 90 команд, в каждой – по четыре человека.

Управлять огромной тыквой непросто. Она кружится на месте и, чтобы сдвинуть её с места, нужно приложить много усилий. Цель регаты очевидна – прийти к финишу первым.

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Фестиваль собирает от четырёх до пяти тысяч человек. Участники, болельщики и просто зрители – из разных стран.

[Паул Боонен, председатель «Тыквенного общества»]:

«К нам приезжают люди со всего мира. Иногда к нам прилетают итальянцы и испанцы. Люди приезжают участвовать в регате или просто на неё посмотреть».

Некоторые участники записываются заранее. А некоторые узнали о том, что будут плыть, буквально накануне.

[Роберта Кальсе, участница тыквенной регаты из Испании]:

«Мы из Италии и Испании, но работаем здесь в Бельгии, живём в Брюсселе. Мы узнали об этом фестивале и подумали, что будет супервесело поучаствовать, поэтому записались». [Валери Роландт, участница тыквенной регаты]:

«Мы (три подруги) приехали на выходные. Она это всё организовала. Мы не знали, услышали только вечером, что сегодня будем участвовать. Так что это она виновата».

Первая регата состоялась в 2008 году. Весёлое мероприятие организовали местный каяк-клуб и «Тыквенное общество».

А вдохновением для него стали подобные гонки на тыквах, которые проводят в штате Орегон в США и в провинции Новая Шотландия в Канаде.

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