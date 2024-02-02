Два шторма подряд: Калифорнию начало затапливать

Калифорнию начала затапливать атмосферная река. На юге штата это уже привело к частичным наводнениям и к..

Калифорнию начала затапливать атмосферная река. На юге штата это уже привело к частичным наводнениям и к перекрытию шоссе в час пик.

Всё это предвещает более крупное бедствие. Как ожидается, на штат обрушится два тихоокеанских шторма подряд. Дожди будут идти на большей части Калифорнии, и уже в выходные они могут спровоцировать широкомасштабные наводнения.

Сильно пострадал город Лонг-Бич к югу от Лос-Анджелеса. Вода затопила участок автострады и прилегающие улицы под железнодорожным мостом. В итоге несколько автомобилей были затоплены по самые крыши.

54-летнего Франклина пришлось спасать после того, как его машина заглохла посреди затопленной дороги. Он был в авто, а вода продолжала подниматься. В итоге пожарные достали его через окно.

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[Франклин Капитуло, житель Лонг-Бич]:«Это не шутки. Думаешь, что сможешь проехать, но лучше в воду не заезжать, если не хочешь застрять».

Наводнение, сели и оползни привели к закрытию многих других дорог по всему региону, в том числе оживленного туннеля, соединяющего шоссе Тихоокеанского побережья с автострадой в Санта-Монике.

По прогнозам, второй, потенциально более мощный шторм обрушится на Калифорнию поздно вечером в субботу. На севере ожидаются сильные ветры, на юге – ещё более мощные ливни, а в горах – обильные снегопады.

В прошлом году на Калифорнию обрушилось более десяти атмосферных рек, которые следовали одна за другой. Они стали причиной массовой эвакуации, перебоев со светом, закрытия дорог и гибели, по меньшей мере, 20 человек.

С 1980 года на западном побережье США в среднем происходит 10-11 ливневых штормов в год.

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