Мэр Нью-Йорка выгоняет торговцев с Бруклинского моста

Торговля кипит на знаменитом Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Здесь можно купить дешёвую уличную еду и самые..
Дата загрузки: 2024-01-05
Полицейские уже ходят и раздают людям листовки с уведомлениями. Торговцам дали три дня на то, чтобы найти другое место.
Многие возмущены. Среди них Рахман. Он торгует здесь последние десять лет. Говорит, что у него есть все лицензии, и что проблема в новых продавцах, которых стало больше после пандемии.[Рахман, торговец]:
«Я не могу принять это решение. Я просто завтра возьму и снова выйду на работу. Я приду завтра, поскольку это единственный способ выжить. Я работаю легально, у меня есть разрешение департамента здравоохранения, есть лицензия».
Впрочем, мэр города говорит, что торговцам запретят продавать на всех мостах города, включая и Бруклинский.[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:
«Это вопрос общественной безопасности. Люди прыгали с пешеходной части моста на велосипедные линии, поскольку проход был заблокирован. Нельзя, чтобы с обеих сторон выстраивались торговцы, продающие самые разные товары. Это создало узкое место, из-за чего нужно было принимать меры. Там буквально происходила давка».
Торговцы соглашаются, что проблема действительно есть. Но она возникла в середине моста.[Рахман, торговец]:
«Мост слишком маленький, это правда. Но займитесь той зоной вверху, а нас оставьте в покое. Мне нужно работать, чтобы прокормить семью».
Торговля на мосту стала популярной, поскольку это известная туристическая достопримечательность, где всегда много людей.
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