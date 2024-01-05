Мэр Нью-Йорка выгоняет торговцев с Бруклинского моста

Торговля кипит на знаменитом Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Здесь можно купить дешёвую уличную еду и самые..

Торговля кипит на знаменитом Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Здесь можно купить дешёвую уличную еду и самые разнообразные сувениры. Впрочем, это теперь ненадолго. Мэр города Эрик Адамс сказал, что торговля на мосту будет запрещена, поскольку из-за неё по пешеходной дорожке просто не пройти.

Полицейские уже ходят и раздают людям листовки с уведомлениями. Торговцам дали три дня на то, чтобы найти другое место.

Многие возмущены. Среди них Рахман. Он торгует здесь последние десять лет. Говорит, что у него есть все лицензии, и что проблема в новых продавцах, которых стало больше после пандемии.

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[Рахман, торговец]:

«Я не могу принять это решение. Я просто завтра возьму и снова выйду на работу. Я приду завтра, поскольку это единственный способ выжить. Я работаю легально, у меня есть разрешение департамента здравоохранения, есть лицензия».

Впрочем, мэр города говорит, что торговцам запретят продавать на всех мостах города, включая и Бруклинский.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Это вопрос общественной безопасности. Люди прыгали с пешеходной части моста на велосипедные линии, поскольку проход был заблокирован. Нельзя, чтобы с обеих сторон выстраивались торговцы, продающие самые разные товары. Это создало узкое место, из-за чего нужно было принимать меры. Там буквально происходила давка».

Торговцы соглашаются, что проблема действительно есть. Но она возникла в середине моста.

[Рахман, торговец]:«Мост слишком маленький, это правда. Но займитесь той зоной вверху, а нас оставьте в покое. Мне нужно работать, чтобы прокормить семью».

Торговля на мосту стала популярной, поскольку это известная туристическая достопримечательность, где всегда много людей.

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