У женщины, которая открыла стрельбу в евангелистской церкви Хьюстона в воскресенье, возможно, были антисемитские мотивы. Полиция..

Наклейка «Палестина» была на винтовке, из которой женщина пыталась расстрелять прихожан в Техасе

У женщины, которая открыла стрельбу в евангелистской церкви Хьюстона в воскресенье, возможно, были антисемитские мотивы. Полиция идентифицировала её по водительским правам. Это 36-летняя латиноамериканка Джинесса Морено. [Кристофер Хассиг, полицейский]:«На месте происшествия было обнаружено её оружие: винтовка AR-15 Anderson Manufacturing, из которой она стреляла по офицерам. На прикладе винтовки была наклейка с надписью «Палестина». На ней просто было написано «Палестина»».

Двое полицейских не при исполнении служебных обязанностей застрелили Морено, когда та открыла огонь в мегацеркви в штате Техас.

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На момент стрельбы в евангелистской церкви, одной из крупнейших в США, готовились провести службу на испанском языке.

[Марта Картенас, очевидица]:«Я фотографировала пейзаж, когда услышала первый выстрел. Но я не волновалась, не паниковала, я не из тех, кто легко впадает в панику. Но потом был второй выстрел. Людям стали говорить выходить из зала».

По словам главы полиции Хьюстона Троя Финнера, женщина была вооружена длинной винтовкой и пришла с маленьким ребёнком.

При этом семилетний мальчик, а также пожилой мужчина попали под перекрёстный огонь. Ребёнка доставили в больницу с тяжёлой травмой головы, а мужчина был ранен в ногу.

[Трой Финнер, начальник полиции Хьюстона]:«В 13:53 женщина примерно 30-35 лет вошла на территорию на западной стороне здесь, на стоянке лейквудской церкви. Она вошла в здание, вооружённая длинной винтовкой. Была в плаще, с рюкзаком и в сопровождении маленького ребёнка».

Лейквуд — одна из крупнейших евангелических церквей в стране, которую возглавляет известный телеевангелист Джоэл Остин. Он также выступил перед журналистами.

[Джоэл Остин, телеевангелист]:«Мы будем идти вперёд. Есть силы зла, но силы, которые за нас, силы Бога сильнее».

Как сообщает полиция, женщина угрожала, что у неё есть бомба. Но после обыска её рюкзака и автомобиля взрывчатки не обнаружили.

Как показывает статистика, 96% массовых расстрелов в период с 2016 по 2020 год в США совершили мужчины. Это делает инцидент в Хьюстоне редким случаем.

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