Национальный балет Кубы отмечает 75-летие

Национальному балету Кубы исполнилось 75 лет. Важную дату отмечают спектаклями, отдавая дань уважения Алисии Алонсо. Знаменитая балерина стояла у истоков кубинского балета.

Сначала появился «Балет Алисии Алонсо», а через два года – школа балета для молодых талантливых танцоров. В 56-м обе школы присоединились к профессиональной балетной труппе. Под руководством Алонсо танцоры достигали высокого мастерства. Артистка также внесла разнообразие в репертуар кубинского балета.

[Дани Эрнандес, танцовщик]:

«»75 лет» – легко сказать. Но с начала основания Национального балета Кубы 28 октября 1948 года произошло много исторических и других важных событий, которые видели многие поколения, включая наше. Как ведущие танцоры мы несём большую ответственность перед будущими поколениями».

Алонсо в 19 лет начала терять зрение и к старости почти ослепла. Однако руководила национальным балетом вплоть до своей смерти в 2019 году. Балерина скончалась в 98 лет. После неё директором стала прима-балерина Виенгсай Вальдес.

[Греттель Морехон, танцовщица]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Национальный балет Кубы гастролирует по всему миру. За 75 лет было поставлено более 600 спектаклей. Балетная труппа выступила в 60 странах Европы, Азии и Америки. Многие танцоры неоднократно получали награды на конкурсах и фестивалях.

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