От питонов до оцелотов: венесуэльцы знакомятся с дикой природой в контактном зоопарке

Прикоснуться к миру дикой природы можно в Каракасе. В венесуэльской столице уже два года работает контактный..
Дата загрузки: 2024-02-02
[Рокфеликс Арвело, владелец зоопарка]:
«Я очень люблю своих страусов. Учу их терпеливо относиться к посетителям. Также учу их дарить и принимать любовь. Они дарят любовь людям, а те дарят её им. Моя цель – заботиться о питомцах и любить их, чтобы люди это видели, чтобы чувствовали эту любовь».
В зоопарке есть ящерицы, питон-альбинос, паук-птицеед и оцелот – всего 70 животных различных видов.
[гость зоопарка]:
«Это здорово. Иногда нужно отвлечь детей от гаджетов, поэтому мы привели ребёнка сюда. Дети узнают, что не все животные опасны. Можно приблизиться к зверям под присмотром взрослых, и это не опасно».
Смотрители зоопарка рассказывают гостям о привычках диких животных и о том, чем они отличаются от домашних.
Доходы от продажи билетов идут на поддержку программ по сохранению редких видов.
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