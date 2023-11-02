Австралийку подозревают в отравлении грибами троих пожилых людей

Австралийская полиция арестовала 49-летнюю женщину по подозрению в том, что она накормила троих пожилых людей ядовитыми..

Австралийская полиция арестовала 49-летнюю женщину по подозрению в том, что она накормила троих пожилых людей ядовитыми грибами, после чего те скончались.

Трагедия произошла ещё летом в маленьком сельском городке Леонгата в 135 километрах от Мельбурна.

[Дин Томас, детектив]:

«Следователи отдела убийств ранее допрашивали эту женщину. Инцидент произошёл 29 июля. Четыре человека заболели после того, как приняли участие в ужине в частном доме в Леонгате. После этого трое из них – Хизер Уилкинсон, Гейл и Дон Паттерсон – к сожалению, скончались в больнице. Четвёртый человек, Ян Уилкинсон, был выписан из больницы в конце сентября».

Две погибшие женщины приходились друг другу сёстрами. Третий погибший – муж одной из них, а выживший мужчина – муж другой и к тому же пастор из соседнего городка.

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Эти загадочные смерти в августе переполошили всю Австралию. В этой стране редко умирают от употребления грибов. Ядовитых здесь несколько видов, включая бледную поганку, которая способна убить человека.

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