fb pixel
Телеканал NTD

Австралийку подозревают в отравлении грибами троих пожилых людей

Австралийку подозревают в отравлении грибами троих пожилых людей

Австралийская полиция арестовала 49-летнюю женщину по подозрению в том, что она накормила троих пожилых людей ядовитыми..

Дата загрузки: 2023-11-02

Австралийку подозревают в отравлении грибами троих пожилых людей
Австралийская полиция арестовала 49-летнюю женщину по подозрению в том, что она накормила троих пожилых людей ядовитыми грибами, после чего те скончались.

Трагедия произошла ещё летом в маленьком сельском городке Леонгата в 135 километрах от Мельбурна.

[Дин Томас, детектив]:
«Следователи отдела убийств ранее допрашивали эту женщину. Инцидент произошёл 29 июля. Четыре человека заболели после того, как приняли участие в ужине в частном доме в Леонгате. После этого трое из них – Хизер Уилкинсон, Гейл и Дон Паттерсон – к сожалению, скончались в больнице. Четвёртый человек, Ян Уилкинсон, был выписан из больницы в конце сентября».

Две погибшие женщины приходились друг другу сёстрами. Третий погибший – муж одной из них, а выживший мужчина – муж другой и к тому же пастор из соседнего городка.

Эти загадочные смерти в августе переполошили всю Австралию. В этой стране редко умирают от употребления грибов. Ядовитых здесь несколько видов, включая бледную поганку, которая способна убить человека.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...