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Мужчина с молотком и ножом убил одного и ранил двоих в Париже

Мужчина с молотком и ножом убил одного и ранил двоих в Париже

Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения недалеко от Эйфелевой башни в Париже...

Дата загрузки: 2023-12-04

Мужчина с молотком и ножом убил одного и ранил двоих в Париже

Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «террористической атакой».

Злоумышленник, вооружённый молотком и ножом, сначала набросился на троих прохожих на набережной Гренель. Одному из них нанёс два удара молотком и четыре ножевых ранения. В результате мужчина скончался. У него было двойное гражданство – Германии и Филиппин.

После этого подозреваемый стал убегать от полиции.

[Жан-Франсуа Рикар, прокурор]:

«Во время бегства он ударил молотком по голове двух прохожих – британского гражданина и француза. Злоумышленник укрылся на близлежащей площади. Там полицейские его задержали, применив электрошоковый пистолет».

Подозреваемого зовут Арман Раджабпур-Мияндоаб. Это 26-летний гражданин Франции из семьи иранских иммигрантов. Мужчина объяснил причину нападения тем, что расстроен событиями в Газе и страданиями мусульман в Афганистане и Пакистане.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции сообщил, что перед нападением подозреваемый выложил в социальную сеть видео, на котором присягнул на верность «Исламскому государству» – террористической организации, запрещённой в России и других странах.

[житель Парижа]:
«Такие события сейчас не что-то исключительное. Этим уже никого не удивишь. И поскольку это случайные атаки, их очень сложно предотвратить».

[кореец, работающий в Париже]:
«Я не парижанин. Но жертвой мог быть и я. Это первое, о чём я подумал».

По данным властей, подозреваемый ранее отсидел четыре года в тюрьме за планирование теракта. Он находился под наблюдением французских спецслужб. Кроме того, он страдает от психических расстройств.
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