Омские моржи открыли сезон зимнего плавания

Омские моржи открывают сезон зимнего плавания на Иртыше. Правда, в этом году холода запоздали – на..

Омские моржи открывают сезон зимнего плавания на Иртыше. Правда, в этом году холода запоздали – на улице 0, но лёд уже есть. Температура воды – три градуса.

Сибиряки устроили заплыв в проруби длинной 25 метров.

[пловец]:

«Хорошо. Настроение поднимается от закаливания. Вообще, надо любить позитивное настроение, любить природу и, конечно же, спорт».

Некоторые в эстафете не участвуют – просто плавают в своём темпе.

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[пловчиха]:

«После воды хорошо. Кожа краснеет, кровообращение улучшается, настроение улучшается, жизнь улучшается. Второй год, третий год сейчас я. Открыла сезон свой. Очень довольна. Это, наверное, самое лучшее в моей жизни».

А самый молодой член клуба «Омские моржи» – 19-летний Виктор – устанавливает личный рекорд. Цель – провести в воде пять минут.

Теперь пловцы будут готовиться к серьёзным соревнованиям. В Тюмени скоро стартует первый этап Кубка России по зимнему плаванию.

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