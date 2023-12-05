Омские моржи открыли сезон зимнего плавания

Омские моржи открывают сезон зимнего плавания на Иртыше. Правда, в этом году холода запоздали – на..
Дата загрузки: 2023-12-05
Омские моржи открывают сезон зимнего плавания на Иртыше. Правда, в этом году холода запоздали – на улице 0, но лёд уже есть. Температура воды – три градуса.
Сибиряки устроили заплыв в проруби длинной 25 метров.
[пловец]:
«Хорошо. Настроение поднимается от закаливания. Вообще, надо любить позитивное настроение, любить природу и, конечно же, спорт».
Некоторые в эстафете не участвуют – просто плавают в своём темпе.
[пловчиха]:
«После воды хорошо. Кожа краснеет, кровообращение улучшается, настроение улучшается, жизнь улучшается. Второй год, третий год сейчас я. Открыла сезон свой. Очень довольна. Это, наверное, самое лучшее в моей жизни».
А самый молодой член клуба «Омские моржи» – 19-летний Виктор – устанавливает личный рекорд. Цель – провести в воде пять минут.
Теперь пловцы будут готовиться к серьёзным соревнованиям. В Тюмени скоро стартует первый этап Кубка России по зимнему плаванию.
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