В кенийском селе построили собственную гидроэлектростанцию

Вот такую мини-гидроэлектростанцию построил кенийский бизнесмен в округе Муранга. Реализовать проект ему помогли бельгийская компания HydroBox..

Вот такую мини-гидроэлектростанцию построил кенийский бизнесмен в округе Муранга. Реализовать проект ему помогли бельгийская компания HydroBox и благотворительные организации. Строительство обошлось в 740 тысяч долларов.

Чтобы наполнить небольшое водохранилище, воду отвели из близлежащей реки.

[Джон Магиро, директор компании HydroBox Kenya]:

«Большая труба длиной более полутора метров ведёт к турбине. Она вращается под воздействием потока воды и затем вращает генератор переменного тока, а он вырабатывает энергию. Вся вода возвращается обратно в реку».

Мини-ГЭС стала спасением для местных жителей. Раньше здесь постоянно были перебои с электричеством. К тому же электроэнергия стоит дорого. Теперь она обходится дешевле. Электростанция обслуживает 2000 домохозяйств в Муранге.

[Грейс Вайриму, жительница Муранги]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эта электростанция очень помогла нам, особенно это касается бытовых нужд. Мы можем включать телевизор, смотреть новости и получать информацию. Кроме того, можем заряжать телефоны».

Энергии хватает и для местной чайной фабрики.

[Стив Майна, директор фабрики]:

«Раньше у нас были перебои с электричеством, и производство находилось под угрозой. Качество чая тоже могло пострадать. А это отразилось бы на цене. Но теперь у нас стабильное производство и хорошее качество чая».

По словам специалистов, крупные ГЭС вредят природе. Из-за них меняются экосистемы. Но такая маленькая гидроэлектростанция с небольшим водохранилищем почти не влияет на окружающую среду.

На мини-ГЭС также есть солнечные панели. Они помогут вырабатывать электричество в сезон засухи, когда реки мелеют.

Эта гидроэлектростанция пока единственная в Центральной Кении.

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