Крупные обезьяны дразнят друг друга, как человеческие дети

Крупные обезьяны дразнят друг друга так же, как это делают дети у людей. Об этом говорят..

Крупные обезьяны дразнят друг друга так же, как это делают дети у людей. Об этом говорят результаты нового исследования. В ходе него изучали игры среди шимпанзе, горилл, орангутанов и бонобо. [Изабель Лаумер, научный сотрудник Института поведения животных]:«Например, одна обезьяна подкрадывается к другой и застаёт её врасплох: ударяет или толкает, а потом тянет её за шерсть или размахивает каким-то предметом перед мордой».

Команда опубликовала ролики, на которых несколько обезьян дразнят сородичей из своей стаи. Например, молодой шимпанзе играет со взрослой самкой в Лейпцигском зоопарке. Сначала он на неё напрыгивает, потом бьёт по спине и с расстояния наблюдает за реакцией.

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[Изабель Лаумер, научный сотрудник Института поведения животных]:«Интересно, что они не просто что-то делали, не просто дразнили, но и действительно ждали реакции. Они смотрели в лицо тому, кого дразнили».

Дети могут начать дразнить взрослых уже в восемь месяцев – ещё до того, как учатся говорить и ходить. Например, они могут предлагать родителю какой-то предмет, а потом игриво его отбирать.

Обезьяны же склонны к такому поведению в юном возрасте. Причём, их действия выглядят провокационными, настойчивыми и временами – агрессивными.

[Изабель Лаумер, научный сотрудник Института поведения животных]:«Они обычно подходят к одному конкретному примату и начинают дразнить. Это намеренное поведение, особенно если посмотреть, с какой настойчивостью они это делают. Они повторяют свои действия и смотрят на реакцию, если объект не реагирует или реагирует минимально. И это было для меня очень увлекательным».

Известная исследовательница приматов Джейн Гудолл уже упоминала о подобном поведении шимпанзе много лет назад. Однако нынешнее исследование – первое систематическое среди обезьян на предмет игривого поведения.

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