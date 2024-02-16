Крупные обезьяны дразнят друг друга, как человеческие дети

Крупные обезьяны дразнят друг друга так же, как это делают дети у людей. Об этом говорят..
Дата загрузки: 2024-02-16
«Например, одна обезьяна подкрадывается к другой и застаёт её врасплох: ударяет или толкает, а потом тянет её за шерсть или размахивает каким-то предметом перед мордой».
Команда опубликовала ролики, на которых несколько обезьян дразнят сородичей из своей стаи. Например, молодой шимпанзе играет со взрослой самкой в Лейпцигском зоопарке. Сначала он на неё напрыгивает, потом бьёт по спине и с расстояния наблюдает за реакцией.[Изабель Лаумер, научный сотрудник Института поведения животных]:
«Интересно, что они не просто что-то делали, не просто дразнили, но и действительно ждали реакции. Они смотрели в лицо тому, кого дразнили».
Дети могут начать дразнить взрослых уже в восемь месяцев – ещё до того, как учатся говорить и ходить. Например, они могут предлагать родителю какой-то предмет, а потом игриво его отбирать.
Обезьяны же склонны к такому поведению в юном возрасте. Причём, их действия выглядят провокационными, настойчивыми и временами – агрессивными.[Изабель Лаумер, научный сотрудник Института поведения животных]:
«Они обычно подходят к одному конкретному примату и начинают дразнить. Это намеренное поведение, особенно если посмотреть, с какой настойчивостью они это делают. Они повторяют свои действия и смотрят на реакцию, если объект не реагирует или реагирует минимально. И это было для меня очень увлекательным».
Известная исследовательница приматов Джейн Гудолл уже упоминала о подобном поведении шимпанзе много лет назад. Однако нынешнее исследование – первое систематическое среди обезьян на предмет игривого поведения.
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