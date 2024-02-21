Астрономы нашли самый яркий объект во Вселенной с чёрной дырой в центре

Это – художественная иллюстрация недавно обнаруженного квазара, который учёные назвали, возможно, самым ярким объектом во Вселенной...

Это – художественная иллюстрация недавно обнаруженного квазара, который учёные назвали, возможно, самым ярким объектом во Вселенной.

Он настолько яркий, что долгое время астрономы принимали его за звезду. Теперь же подтвердили, что это активное ядро галактики на начальном этапе развития, в котором сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество. В итоге вырабатывается огромное количество энергии.

Наблюдения вели в частности с помощью телескопов в Австралии и пустыне Атакама в Чили. Как выяснилось, квазар поглощает эквивалент 370-ти звёзд в год. То есть примерно по одной в день.

При этом, чем ярче квазар, тем быстрее растёт его чёрная дыра. А масса это чёрной дыры – в 17 миллиардов раз больше Солнца.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сэмюэл Лай, соавтор исследования]:«Итак, поскольку это такая большая чёрная дыра, у неё есть аккреционный диск. Вокруг неё вращается много материала. И из-за определённых радиационных процессов этот аккреционный диск, этот материал становится невероятно горячим. Материал, нагретый до десятков тысяч градусов по Фаренгейту, светится очень ярко. Его свет равен свету 500 триллионов солнц».

Квазар находится на расстоянии 12-ти миллиардов световых лет от нас. Он в 10 тысяч раз ярче нашей галактики Млечный Путь.

[Сэмюэл Лай, соавтор исследования]:«А Млечный Путь – это 100 миллиардов звезд. Итак, это одна сверхмассивная чёрная дыра против 100 миллиардов звезд».

Квазары дают представление о том, как сформировалась наша собственная галактика, в частности, какой она была на ранней стадии.

Сегодня учёные знают, что большинство галактик содержат в своих центрах очень массивные чёрные дыры. Но они не знают, как именно они образовались и как наращивали свою материю. Они предполагают, что, возможно, все галактики формируются вокруг сверхмассивных чёрных дыр.

Короткая ссылка на эту страницу: