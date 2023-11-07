Разгневанные жители Акапулько требуют от правительства быстрее восстановить город

В Мехико протестуют приезжие. Сюда прибыли десятки разгневанных граждан Акапулько, включая бизнесменов. Люди требуют от правительства..

В Мехико протестуют приезжие. Сюда прибыли десятки разгневанных граждан Акапулько, включая бизнесменов. Люди требуют от правительства Лопеса Обрадора ускорить выделение помощи на восстановление города, пострадавшего от разрушительного урагана «Отис».

Президент заявил, что Акапулько получит примерно 3,5 миллиарда долларов, и уже в Рождество будут заметны большие изменения. Однако некоторые эксперты считают, что на восстановление уйдут годы. А бывший мэр Акапулько и лидер оппозиции Эводио Веласкес заявляет, что левое правительство Обрадора просто обманывает людей.

[Эводио Веласкес, оппозиционер]:

«План (правительства) лживый и лицемерный. 3,5 миллиарда долларов – это 20% того, что нужно Акапулько для восстановления. По мнению специалистов в США и Европе, а также рейтинговых агентств, таких как Fitch Ratings, на реконструкцию Акапулько потребуется от 17 до 28 миллиардов долларов».

Протестующие также жалуются на проблемы с медицинской помощью, коммунальными услугами и безопасностью.

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[Густаво Эрнандес Масиэль, участник протеста]:

«Сейчас мне не по себе даже в собственном доме. По ночам людей грабят на улицах. В районах, где нет света, много преступлений. Ситуацию никто не контролирует, и это будет продолжаться. Организованная преступность захватит Акапулько».

Ураган «Отис» обрушился на курортный город 25 октября. Причём метеослужбы сильно просчитались, полагая, что «Отис» останется просто тропическим циклоном. В итоге предупреждение об урагане выпустили менее чем за сутки.

«Отис» всего за 12 часов усилился до урагана пятой категории и ударил по Акапулько. Порывы ветра достигали 270 километров в час. Ливни вызвали наводнения и оползни. Погибли 47 человек, десятки пропали без вести. Полмиллиона жителей временно остались без электричества.

Повреждены 220 тысяч зданий, в том числе 600 отелей. На верхних этажах многоэтажек ветром выбило стёкла и выломало стены. В штате Герреро повреждены одна электростанция, 26 подстанций и 37 линий электропередачи, сломаны десять тысяч фонарных столбов. В целом ущерб оценивается в 15 миллиардов долларов.

Ураган «Отис» стал сильнейшим тропическим циклоном в Западном полушарии за всю историю метеонаблюдений.

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