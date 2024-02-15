Апелляционный суд признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что экс-президент Франции Николя Саркози виновен в незаконном финансировании предвыборной кампании в..

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что экс-президент Франции Николя Саркози виновен в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Однако бывшему главе государства смягчили наказание.

В 2021 году суд низшей инстанции приговорил Саркози к году тюрьмы. По решению апелляционного суда, экс-президенту придётся отбыть в тюрьме полгода, а следующие шесть месяцев наказания будут условными.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год. В конце срока он проводил предвыборную кампанию. С ним сотрудничало пиар-агентство Bygmalion («Бигмалион»). Прокуратура утверждает, что она помогла штабу Саркози скрыть перерасход. Во Франции на предвыборную кампанию можно тратить не более 22,5 миллионов евро. Саркози потратил 43 миллиона. Агентство Bygmalion выставило фальшивые счета на услуги предвыборному штабу.

[Патрик Мезоннёв, юрист агентства Bygmalion]:

«Апелляционный суд подтвердил, что речь идёт о мошеннической схеме – перерасходе предвыборных средств».

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Саркози вины не признал. Он заявил, что не подписывал никаких документов, которые могли бы подтвердить нарушение законов.

Вместе с экс-президентом по делу проходили ещё 13 человек, включая руководителей агентства Bygmalion. Все получили от двух до трёх лет тюрьмы, часть этих сроков – условное заключение. Реальное наказание, вероятно, разрешат отбывать дома под электронным наблюдением.

В следующем году Саркози снова должен предстать перед судом. Экс-президента обвиняют в том, что его предвыборную кампанию 2007 года финансировала Ливия.

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