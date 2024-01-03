Израильский беспилотник ликвидировал заместителя лидера ХАМАС в Ливане

Высокопоставленный лидер ХАМАС погиб во вторник вечером в Бейруте в результате удара израильского беспилотника. Салех аль-Арури..

Высокопоставленный лидер ХАМАС погиб во вторник вечером в Бейруте в результате удара израильского беспилотника.

Салех аль-Арури был членом политического бюро ХАМАС и соучредителем его военного крыла.

Это первая ликвидация представителя боевиков за пределами палестинских территорий после смертоносного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. И она может сигнализировать о расширении конфликта между группировкой и Израилем.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что дрон ударил по офису ХАМАС. Два источника в службах безопасности заявили, что в результате атаки погибли несколько человек, в том числе палестинцы и ливанцы.

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После этого на Западном Берегу реки Иордан вспыхнули протесты.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что это попытка втянуть Ливан в войну. В его офисе сообщили, что он попросил министра иностранных дел Ливана подать жалобу в Совет Безопасности ООН.

После нападения ХАМАС в октябре «Хезболла» почти ежедневно ведёт перестрелку с Израилем через южную границу Ливана.

С тех пор в результате авиаударов и обстрелов со стороны Израиля погибли более 100 боевиков «Хезболлы» и почти два десятка мирных жителей.

В письменном заявлении «Хезболлы» говорится, что нападение «не останется без ответа и наказания».

Между тем, йеменское боевое движение хуситов заявило, что десять военнослужащих его военно-морского флота погибли после того, как три их катера атаковали американские войска в Красном море.

Связанная с Ираном группировка в течение нескольких недель атаковала суда в Красном море. Она называет это ответом на войну Израиля в Газе. Так, военные США сообщили, что хуситы атаковали грузовое судно Maersk в субботу и воскресенье. По их данным, вертолёты ВМС США потопили три из четырёх небольших лодок, которые хуситы использовали в воскресной атаке.

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