fb pixel
Телеканал NTD

Как в Баварии благословляли лошадей

Как в Баварии благословляли лошадей

Десятки лошадей с красиво распущенными гривами шествуют по улицам старого города в Бад-Тёльце в Баварии. Их..

Дата загрузки: 2023-11-08

Как в Баварии благословляли лошадей

Десятки лошадей с красиво распущенными гривами шествуют по улицам старого города в Бад-Тёльце в Баварии. Их путь лежит к горе памяти Страстей Христовых, где стоит старинная часовня. Этот праздник посвящён Дню святого Леонарда Ноблакского.

Лошади тянут за собой повозки, в которых сидят женщины в старинных одеждах и духовенство. У часовни животных благословляет священник. Этой традиции уже 200 лет. Также, согласно обычаям, яркая процессия трижды объезжает часовню до службы и трижды – после неё.

[участница фестиваля]:
«День святого Леонарда – самый важный праздник в Бад-Тёльце. Я участвую в нём уже 40 лет».

После службы процессия возвращается в город. По дороге наездники часто щёлкают кнутами, отгоняя демонов и ведьм и пробуждая добрых духов плодородия.

Святой Леонард Ноблакский считается заступником заключённых и военнопленных, а также покровителем домашнего скота, в первую очередь – лошадей.

Такой фестиваль проводят и в других городах Баварии, но в Бад-Тёльце он самый крупный. Праздник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...