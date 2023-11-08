Как в Баварии благословляли лошадей

Десятки лошадей с красиво распущенными гривами шествуют по улицам старого города в Бад-Тёльце в Баварии. Их..

Десятки лошадей с красиво распущенными гривами шествуют по улицам старого города в Бад-Тёльце в Баварии. Их путь лежит к горе памяти Страстей Христовых, где стоит старинная часовня. Этот праздник посвящён Дню святого Леонарда Ноблакского.

Лошади тянут за собой повозки, в которых сидят женщины в старинных одеждах и духовенство. У часовни животных благословляет священник. Этой традиции уже 200 лет. Также, согласно обычаям, яркая процессия трижды объезжает часовню до службы и трижды – после неё.

[участница фестиваля]:

«День святого Леонарда – самый важный праздник в Бад-Тёльце. Я участвую в нём уже 40 лет».

После службы процессия возвращается в город. По дороге наездники часто щёлкают кнутами, отгоняя демонов и ведьм и пробуждая добрых духов плодородия.

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Святой Леонард Ноблакский считается заступником заключённых и военнопленных, а также покровителем домашнего скота, в первую очередь – лошадей.

Такой фестиваль проводят и в других городах Баварии, но в Бад-Тёльце он самый крупный. Праздник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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