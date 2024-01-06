Можно ли определить рак груди по отпечатку пальца

Может ли пот на кончиках пальцев женщины помочь обнаружить рак молочной железы? Учёные из Шеффилдского университета..
Дата загрузки: 2024-01-06
Учёные из Шеффилдского университета Халлама в Великобритании разработали особый тест. Он может стать безболезненной и неинвазивной альтернативой современной маммографии.
Профессор Симона Франчезе работает судмедэкспертом почти 15 лет. Раньше отпечатки использовала для поиска подозреваемых в совершении преступлений.
Но по ходу дела её исследовательская группа поняла, что тот же метод можно использовать и для диагностики рака молочной железы.[Симона Франчезе, исследовательница]:
«Пот содержит множество различных молекул, но нас интересуют белки. По сути, мы обнаруживаем эти белки, а различные уровни содержания этих белков говорят нам, имеет ли пациент доброкачественную патологию, раннюю (стадию) рака или метастатический рак. И мы используем искусственный интеллект, чтобы понять это».
Традиционные методы обнаружения, такие как маммография или биопсия, эффективны. Но они могут подвергать людей воздействию радиации и вызывать дискомфорт.
Франчезе считает, что неинвазивный тест по отпечаткам пальцев в будущем может заменить маммографию и побудить больше людей проходить регулярные обследования.[Симона Франчезе, исследовательница]:
«Конечно, пока у нас есть только это. Так что я призываю женщин пройти эти тесты, потому что они по-прежнему спасают жизни».
В 2021 году рак молочной железы обогнал рак лёгких в качестве наиболее распространенного заболевания. По данным ВОЗ, ежегодно в мире на него приходится почти 12% новых случаев.
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