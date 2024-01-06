Может ли пот на кончиках пальцев женщины помочь обнаружить рак молочной железы? Учёные из Шеффилдского университета..

Можно ли определить рак груди по отпечатку пальца

Может ли пот на кончиках пальцев женщины помочь обнаружить рак молочной железы?

Учёные из Шеффилдского университета Халлама в Великобритании разработали особый тест. Он может стать безболезненной и неинвазивной альтернативой современной маммографии.

Профессор Симона Франчезе работает судмедэкспертом почти 15 лет. Раньше отпечатки использовала для поиска подозреваемых в совершении преступлений.

Но по ходу дела её исследовательская группа поняла, что тот же метод можно использовать и для диагностики рака молочной железы.

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[Симона Франчезе, исследовательница]:«Пот содержит множество различных молекул, но нас интересуют белки. По сути, мы обнаруживаем эти белки, а различные уровни содержания этих белков говорят нам, имеет ли пациент доброкачественную патологию, раннюю (стадию) рака или метастатический рак. И мы используем искусственный интеллект, чтобы понять это».

Традиционные методы обнаружения, такие как маммография или биопсия, эффективны. Но они могут подвергать людей воздействию радиации и вызывать дискомфорт.

Франчезе считает, что неинвазивный тест по отпечаткам пальцев в будущем может заменить маммографию и побудить больше людей проходить регулярные обследования.

[Симона Франчезе, исследовательница]:«Конечно, пока у нас есть только это. Так что я призываю женщин пройти эти тесты, потому что они по-прежнему спасают жизни».

В 2021 году рак молочной железы обогнал рак лёгких в качестве наиболее распространенного заболевания. По данным ВОЗ, ежегодно в мире на него приходится почти 12% новых случаев.

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