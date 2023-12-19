Полиция штата Техас сможет арестовывать мигрантов, которые незаконно пересекают американо-мексиканскую границу. Кроме того, судьи получат право..

В Техасе будут арестовывать и сажать нелегальных мигрантов

Полиция штата Техас сможет арестовывать мигрантов, которые незаконно пересекают американо-мексиканскую границу. Кроме того, судьи получат право предписывать им покинуть страну.

Новые правила миграционной политики утвердил губернатор-республиканец Грег Эбботт. Согласно ним, незаконное пересечение границы будет приравниваться к преступлению. Арестованным мигрантам сначала предложат покинуть США. В случае отказа придётся предстать перед судом. Наказанием станет лишение свободы на шесть месяцев. Повторное нарушение будет считаться тяжким преступлением и караться тюремным заключением сроком от двух до 20 лет.

Власти Техаса считают, что Джо Байден преднамеренно не решает проблем с нелегальными мигрантами на южной границе, протяжённость которой – более 3000 километров. В итоге штат оказался брошенным на произвол судьбы. С августа прошлого года Техас направил в разные города США более 65 000 мигрантов.

По данным таможенной службы страны, в последнее время на границу прибывает беспрецедентно много мигрантов. В декабре в некоторые дни границу пересекают более 10 000 раз.

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[Том Шмербер, шериф округа Маверик]:

«Нулевая терпимость. Мы их задерживаем, обрабатываем документы, а затем депортируем. Они могут обжаловать это или подать какие-либо документы в своих посольствах или консульствах. Вы видите, что у нас происходит. Ситуация вышла из-под контроля».

По мнению губернатора Техаса, новые меры помогут сократить поток нелегальных мигрантов в два раза или даже больше.

Эбботт также ужесточил наказание для нелегальных перевозчиков людей и тех, кто содержит незаконные приюты для мигрантов. Минимальный тюремный срок увеличится с двух до десяти лет. Этот закон вступит в силу в феврале следующего года, а тот, что касается нелегальных мигрантов – в марте.

В рамках новых мер штат Техас выделит полтора миллиарда долларов на продолжение строительства пограничной стены. Ещё 40 миллионов долларов пойдут на организацию военных патрулей.

Между тем демократы-законодатели уже выступают за то, чтобы опротестовать новые законы Техаса в суде.

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