Словенским спасателям удалось вызволить группу туристов из затопленной пещеры

В Словении спасателям удалось вызволить из глубин затопленной подземной пещеры пять человек. Это три взрослых члена..

[Дамир Подран, глава команды дайверов]:

«Спасатели вошли в пещеру в 8:30 утра. Они столкнулись с трудностями из-за порогов, но примерно через два часа им удалось добраться до людей. Чтобы их вытащить, потребовалось ещё полтора часа».

В Словении спасателям удалось вызволить из глубин затопленной подземной пещеры пять человек. Это три взрослых члена одной семьи и двое гидов. Они оказались в ловушке более чем в двух километрах от входа в пещеру и провели там двое суток.

Драма разыгралась в пещере Крижна Яма. Длина её подземных ходов – более 8 километров. Туристы вошли туда в субботу утром после проливного дождя и к вечеру так и не вернулись. Третий гид отправился на их поиски и позже вызвал спасателей.

Эта пещера – известная туристическая достопримечательность Словении. Здесь можно покататься на лодке. Но когда уровень воды поднимается, она становится опасной.

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Чтобы вызволить людей, спасателям пришлось ждать, пока вода спадёт. Перед этим они смогли передать пещерным пленникам еду, питьевую воду, лекарства и отапливаемую палатку.

[Дамир Подран, глава команды дайверов]:

«Ситуация постоянно менялась. Первоначально мы собирались их сразу посадить в лодки, но это нам не удалось. Поэтому мы надели на них защитное снаряжение и транспортировали через узкий лаз. Водолазы протащили их через лаз, а потом им нужно было немного пройти до лодок».

По словам спасателей, все спасённые живы и здоровы.

Наводнение после ливня случилось потому, что почва в регионе ещё не успела просохнуть после рекордных для Словении наводнений в августе прошлого года.

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