Маленькая летучая мышь осталась без мамы. Карин Луренс, директор ветеринарного госпиталя дикой природы в Йоханнесбурге, в ЮАР, стала о ней заботиться.
Новорождённая летучая мышь – размером с палец. Ей нужен уход и кормление круглые сутки. Карин кормит детёныша, смачивая губку для макияжа молоком.
Женщина взяла на себя заботу о ещё трёх маленьких летучих мышах, которых принесли волонтёры.
Каждый год Карин и её команда спасают сотни осиротевших новорождённых летучих мышей. «Я помогала им сотни раз, но до сих пор удивляюсь тому, какие они необыкновенные. Это маленькие животные с ярко выраженными характерами», – рассказала женщина.
Когда детёныши вырастают, их выпускают в природу.
«Я очень люблю летучих мышей. К ним часто неправильно относятся, считая их плохими, но они играют важнейшую роль в природе», – говорит Карин. За одно лето колония из сотни особей поедает от 350 до 700 тысяч насекомых, многие из которых – вредители леса.
Как спасают новорождённых летучих мышей
Маленькая летучая мышь осталась без мамы. Карин Луренс, директор ветеринарного госпиталя дикой природы в Йоханнесбурге, в ЮАР, стала о ней заботиться.