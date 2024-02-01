Школьники Калифорнии вернулись к ручкам и тетрадкам Ручки и тетради возвращаются в школы Калифорнии. В эпоху компьютеров и планшетов этот навык постепенно выходил.. Дата загрузки: 2024-02-01

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Ручки и тетради возвращаются в школы Калифорнии. В эпоху компьютеров и планшетов этот навык постепенно выходил из моды.

Но теперь новый закон штата требует, чтобы ученики начальных классов учились писать от руки курсивом.

[Софи Гуардиа, ученица 4-го класса]:«Мне это нравится, это просто фантастика. Писать и учить новые буквы очень весело».

Это начальная школа Оранджторп в Фуллертоне. Здесь ученики оттачивают плавный почерк.

[Майло Чанг, ученик 6-го класса]:«Думаю, курсивное письмо делает лучше и написание печатными буквами. Когда выполняешь более сложную версию чего-то, то и простое становится делать легче».

Новый закон требует, чтобы письму обучали в классах с первого по шестой. До этого начинали с третьего, и то не везде. Часто ученики использовали электронные носители информации.









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Теперь же стандарт предусматривает, что к концу шестого класса все школьники должны уметь бегло писать курсивом.

[Памела Келлер, учительница начальной школы]:«Многие мои ученики скажут: «Слишком сложно писать курсивом». А мы им говорим: «Это сделает вас умнее. Это создаст связи в вашем мозгу и поможет вам подняться на следующий уровень». И тогда они воодушевляются, потому что хотят быть умнее, хотят учиться и стать лучшими в классе».

Эксперты говорят, что письмо курсивом улучшает когнитивные функции, понимание прочитанного и мелкую моторику.

[Лесли Зороя, сотрудница Управления образования]:«Когда пишешь букву, думаешь о том, какой это звук и как она соединяется со следующей буквой, а также о том, как эти две буквы звучат вместе».

А ещё письмо от руки курсивом может открыть двери в прошлое.

[Памела Келлер, учительница начальной школы]:«В нашей библиотеке есть Конституция. Она написана от руки, курсивом. Так что, если вы не можете читать эти исторические документы в оригинале, а зависите от тех, кто переведёт их в электронный формат, то это немного грустно. Я просто хочу, чтобы у моих учеников был выбор».