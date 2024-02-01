Школьники Калифорнии вернулись к ручкам и тетрадкам

Ручки и тетради возвращаются в школы Калифорнии. В эпоху компьютеров и планшетов этот навык постепенно выходил..
Дата загрузки: 2024-02-01
Ручки и тетради возвращаются в школы Калифорнии. В эпоху компьютеров и планшетов этот навык постепенно выходил из моды.
Но теперь новый закон штата требует, чтобы ученики начальных классов учились писать от руки курсивом.[Софи Гуардиа, ученица 4-го класса]:
«Мне это нравится, это просто фантастика. Писать и учить новые буквы очень весело».
Это начальная школа Оранджторп в Фуллертоне. Здесь ученики оттачивают плавный почерк.[Майло Чанг, ученик 6-го класса]:
«Думаю, курсивное письмо делает лучше и написание печатными буквами. Когда выполняешь более сложную версию чего-то, то и простое становится делать легче».
Новый закон требует, чтобы письму обучали в классах с первого по шестой. До этого начинали с третьего, и то не везде. Часто ученики использовали электронные носители информации.
Теперь же стандарт предусматривает, что к концу шестого класса все школьники должны уметь бегло писать курсивом.[Памела Келлер, учительница начальной школы]:
«Многие мои ученики скажут: «Слишком сложно писать курсивом». А мы им говорим: «Это сделает вас умнее. Это создаст связи в вашем мозгу и поможет вам подняться на следующий уровень». И тогда они воодушевляются, потому что хотят быть умнее, хотят учиться и стать лучшими в классе».
Эксперты говорят, что письмо курсивом улучшает когнитивные функции, понимание прочитанного и мелкую моторику.[Лесли Зороя, сотрудница Управления образования]:
«Когда пишешь букву, думаешь о том, какой это звук и как она соединяется со следующей буквой, а также о том, как эти две буквы звучат вместе».
А ещё письмо от руки курсивом может открыть двери в прошлое.[Памела Келлер, учительница начальной школы]:
«В нашей библиотеке есть Конституция. Она написана от руки, курсивом. Так что, если вы не можете читать эти исторические документы в оригинале, а зависите от тех, кто переведёт их в электронный формат, то это немного грустно. Я просто хочу, чтобы у моих учеников был выбор».