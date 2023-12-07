Чилийским спасателям, наконец, удалось достать с горы тела трёх погибших иностранных альпинистов. Пропавшие аргентинцы перестали выходить..

С горы в Чили достали тела трёх аргентинских альпинистов

Чилийским спасателям, наконец, удалось достать с горы тела трёх погибших иностранных альпинистов.

Пропавшие аргентинцы перестали выходить на связь 29 ноября. В это время они находились на горе Мармолехо. Это стратовулкан высотой более 6000 метров.

Альпинистов начали искать. В итоге с частного вертолёта обнаружили их тела.

[Пабло Бучбиндер, друг погибших]:

«Это печально, это беда, потому что эти трое были моими друзьями на протяжении 30 лет. Мы совершили вместе много походов».

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Сначала удалось извлечь лишь одно тело. Из-за погодных условий два других смогли достать только спустя два дня.

[Франциско Мунос, спасатель]:

«Было минус 15. В таких условиях работать трудно. Но, слава Богу, мы нашли альпинистов».

Тела погибших находились на высоте 5600 метров.

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