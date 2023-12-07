С горы в Чили достали тела трёх аргентинских альпинистов

Чилийским спасателям, наконец, удалось достать с горы тела трёх погибших иностранных альпинистов. Пропавшие аргентинцы перестали выходить..
Дата загрузки: 2023-12-07
Пропавшие аргентинцы перестали выходить на связь 29 ноября. В это время они находились на горе Мармолехо. Это стратовулкан высотой более 6000 метров.
Альпинистов начали искать. В итоге с частного вертолёта обнаружили их тела.
[Пабло Бучбиндер, друг погибших]:
«Это печально, это беда, потому что эти трое были моими друзьями на протяжении 30 лет. Мы совершили вместе много походов».
Сначала удалось извлечь лишь одно тело. Из-за погодных условий два других смогли достать только спустя два дня.
[Франциско Мунос, спасатель]:
«Было минус 15. В таких условиях работать трудно. Но, слава Богу, мы нашли альпинистов».
Тела погибших находились на высоте 5600 метров.
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