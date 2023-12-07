fb pixel
Телеканал NTD

С горы в Чили достали тела трёх аргентинских альпинистов

С горы в Чили достали тела трёх аргентинских альпинистов

Чилийским спасателям, наконец, удалось достать с горы тела трёх погибших иностранных альпинистов. Пропавшие аргентинцы перестали выходить..

Дата загрузки: 2023-12-07

С горы в Чили достали тела трёх аргентинских альпинистов
Чилийским спасателям, наконец, удалось достать с горы тела трёх погибших иностранных альпинистов.

Пропавшие аргентинцы перестали выходить на связь 29 ноября. В это время они находились на горе Мармолехо. Это стратовулкан высотой более 6000 метров.

Альпинистов начали искать. В итоге с частного вертолёта обнаружили их тела.

[Пабло Бучбиндер, друг погибших]:
«Это печально, это беда, потому что эти трое были моими друзьями на протяжении 30 лет. Мы совершили вместе много походов».

Сначала удалось извлечь лишь одно тело. Из-за погодных условий два других смогли достать только спустя два дня.

[Франциско Мунос, спасатель]:
«Было минус 15. В таких условиях работать трудно. Но, слава Богу, мы нашли альпинистов».

Тела погибших находились на высоте 5600 метров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...