Кубинская часовая мини-фабрика процветает, несмотря на экономический кризис в стране

Кубинский часовщик Эрнесто Барриос, собирая циферблаты, стрелки и механизмы в одно целое, навёрстывает упущенное. Только два..

Кубинский часовщик Эрнесто Барриос, собирая циферблаты, стрелки и механизмы в одно целое, навёрстывает упущенное. Только два года назад у него появилась возможность работать на себя. Социалистические власти разрешили вести частный бизнес, который до этого был в основном подпольный.

Эрнесто открыл в Гаване маленькую часовую фабрику, где делают наручные и настенные часы из вторсырья и отходов производства. По его словам, это единственное такое предприятие на Кубе.

[Эрнесто Барриос, владелец фабрики]:

«Мы сосредоточились на продукте для туристов. Изготавливаем часы из материалов, найденных под рукой – это и дерево, и стеклянные детали, и механизмы от часов, отданных клиентами. А производители кожаных изделий поставляют нам ремешки, сделанные из остатков кожи».

Корпусы наручных часов делают в основном из дерева.

[работник фабрики]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В 1960 году США ввели санкции против Кубы. Причиной стала незаконная конфискация имущества американских граждан и корпораций. Через два года санкции ужесточили до почти полного эмбарго.

Многие товары Куба импортировала из Советского Союза. После его распада в 91-м году прилавки кубинских магазинов почти опустели. Так что теперь спрос на часы большой.

Компания Эрнесто Барриоса поставляет продукцию в магазины и отели Гаваны. Причём заказов так много, что четверо работников едва справляются.

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