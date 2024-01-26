В США впервые казнили заключённого с помощью газообразного азота

В четверг в американском штате Алабама впервые применили новый метод смертной казни. Осуждённого убийцу Кеннета Смита задушили газообразным азотом. Штат продвигает это как более простую альтернативу смертельным инъекциям.

Смит, осуждённый за заказное убийство в 1988 году, был редким заключённым, пережившим одну попытку казни. В ноябре 2022 года официальные лица Алабамы прервали его казнь с помощью смертельной инъекции после нескольких часов попыток ввести иглу в вену.

Во время второго и последнего визита Смита в смертную камеру палачи поместили ему на лицо маску, к которой был прикреплён баллон с чистым азотом. Он и лишил его кислорода.

Казнь началась в 19:53, а мёртвым Смита объявили в 20:25.

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Смит, по-видимому, оставался в сознании в течение нескольких минут после того, как начал поступать азот. Об этом сообщили пять журналистов, которым разрешили наблюдать за казнью через стекло. Затем несколько минут у Смита продолжались судороги. После этого было видно, как он глубоко дышал, прежде чем его дыхание замедлилось и стало незаметным.

Ранее чиновники Алабамы говорили, что, по их ожиданиям, Смит потеряет сознание менее чем за минуту и вскоре умрёт.

Перед казнью Кеннет Смит сделал заявление, которое начиналось так: «Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад».

Присутствовали его жена и другие родственники, а также родственники его жертвы.

[Майк Сеннет, сын жертвы убийцы]:«Сегодня здесь не произошло ничего, что могло бы вернуть маму. Ничего. Это какой-то горько-сладкий день. Мы не собираемся прыгать от радости. Но мы рады, что этот день закончился».

Смита приговорили к смерти за убийство Элизабет Сеннет, которое он совершил вместе с Джоном Паркером. Их нанял муж женщины, заплатив каждому киллеру по 1000 долларов, поскольку он погряз в долгах и хотел получить страховку после смерти жены.

Перед казнью представитель ООН по правам человека заявила, что непроверенный способ убийства заключённого можно приравнять к пыткам.

Кроме того, американская Ассоциация ветеринаров заявляла, что азотную гипоксию не следует применять, поскольку она «вызывает страдания» у крупных млекопитающих.

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