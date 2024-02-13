Выборы в парламент Пакистана завершились провалом

Неожиданный результат принесли парламентские выборы в Пакистане. Ни одна партия не набрала простого большинства в 169..

Неожиданный результат принесли парламентские выборы в Пакистане. Ни одна партия не набрала простого большинства в 169 мест в Национальной ассамблее. Сами выборы омрачены террористическими атаками и политическими беспорядками. Также встал вопрос о прозрачности при подсчёте голосов, поскольку итоги выборов объявили только через 66 часов.

Тем не менее, на первом месте оказались независимые кандидаты, которых поддерживает центристская партия «Движение за справедливость». Её возглавляет опальный политик и бывший спортсмен Имран Хан. Сейчас он в тюрьме, поэтому не сможет возглавить правительство.

Его соратникам также запретили участвовать в выборах, используя символику партии. Поэтому они избирались как независимые кандидаты и получили 93 места в ассамблее.

[Амир Зия, политолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они не могут действовать как политическая партия в парламенте. Поэтому перед ними стоит выбор: либо сформировать отдельную новую группу, либо присоединиться к какой-либо другой политической партии. Так что пока их будущее не определено».

На втором месте правоцентристская партия «Пакистанская мусульманская лига». Её возглавляет Наваз Шариф, который был премьер-министром Пакистана уже несколько раз. Его политическая сила получила 75 мест.

У левоцентристской Пакистанской народной партии 54 места. Лидер партии – Билавал Бхутто Зардари – сын экс-премьер-министра Беназир Бхутто. Она была первой в новейшей истории женщиной, которая возглавила страну с преимущественно мусульманским населением. Её убили террористы в 2007 году.

Теперь «Пакистанская мусульманская лига», вероятно, попытается сформировать коалицию с Пакистанской народной партией. Хотя до этого у Наваза Шарифа таких планов не было.

[Амир Зия, политолог]:

«Мы понимаем, что в ближайшие дни или недели сформируется коалиционное правительство. Но думаю, между всеми политическими игроками будет очень жёсткий торг. Каждый захочет урвать кусок пирога».

Аналитики говорят, что Шарифа поддерживают военные. Однако, если ситуация зайдёт в тупик, они возьмут власть в свои руки. Такое случалось уже трижды после того, как 76 лет назад страна получила независимость от Великобритании. Причём ни один премьер-министр Пакистана не отбыл срок до конца.

Новому главе правительства придётся иметь дело с экономическим кризисом, растущей бедностью, наплывом нелегальных мигрантов и отсутствием безопасности в стране.

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