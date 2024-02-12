Правоцентрист Александр Стубб победил на выборах президента Финляндии

Правоцентрист Александр Стубб из партии «Национальная коалиция» победил на президентских выборах в Финляндии. Во втором туре..

Правоцентрист Александр Стубб из партии «Национальная коалиция» победил на президентских выборах в Финляндии. Во втором туре за него проголосовало более 51% избирателей. Его соперник Пекка Хаависто – член левой партии «Зелёный союз» – набрал 48% голосов. Он уже признал своё поражение.

Александр Стубб назвал победу «величайшей честью» для себя.

[Александр Стубб, новый президент Финляндии]:

«Я могу сказать лишь то, что избирательные кампании в Финляндии проходят честно. Они свободные и справедливые. У нас только что завершилась хорошая шестимесячная кампания, когда девять кандидатов с уважением бросали друг другу вызов».

Первый тур выборов прошёл 28 января. Стубб набрал более 27% голосов, а Хаависто – почти 26%. Но для победы нужно заручится поддержкой более 50% избирателей, поэтому понадобился второй тур.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Инаугурация пройдёт 1 марта. Стубб сменит Саули Ниинистё, который отработал президентом два шестилетних срока подряд.

[Александр Стубб, новый президент Финляндии]:

«Я чувствую себя вполне комфортно, поскольку очень тесно сотрудничал с двумя президентами: Тарьей Халонен, при которой был министром иностранных дел; а затем – с Саули Ниинистё. При нём я был министром торговли, министром по делам ЕС, премьер-министром и министром финансов. Так что у меня есть довольно чёткое представление о работе президента. Я буду к ней готовиться, а потом – выкладываться по максимуму каждый день в следующие шесть лет».

В отличие от многих европейских президентов глава государства в Финляндии обладает бОльшими полномочиями. Александр Стубб вместе с правительством будет разрабатывать политику безопасности и внешнюю политику страны. Он также возглавит вооружённые силы Финляндии и будет представлять страну в НАТО.

Стубб придерживается проевропейских взглядов, поддерживает вступление страны в НАТО и жёстко критикует политику Кремля.

Короткая ссылка на эту страницу: