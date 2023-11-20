Япония добивается освобождения «израильского» судна, захваченного хуситами

Токио добивается скорейшего освобождения членов экипажа грузового судна, которое захватили йеменские хуситы в южной части Красного моря. Корабль принадлежит Великобритании и управляется Японией.

Израиль сообщил о захвате судна в воскресенье, назвав это терактом со стороны Ирана. При этом хуситы, союзники Тегерана, в то время назвали корабль израильским.

Главный секретарь кабинета министров Японии заявил на пресс-конференции, что на борту корабля Galaxy Leader, управляемого компанией Nippon Yusen, граждан Японии нет.

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[Хирокадзу Мацуно, секретарь Кабинета министров Японии]:

«Сейчас министерства и ведомства, включая Минтранс и МИД, собирают информацию и работают с соответствующими странами для скорейшего освобождения судна и его экипажа».

Израиль также ранее заявил, что на борту нет израильтян, и что судно никак не связано со страной.

А палестинская военизированная группировка ХАМАС поблагодарила йеменских хуситов за захват корабля.

[Усама Хамдан, представитель ХАМАС]:«Это долгожданный шаг со стороны йеменских сил».

Хуситы запускают ракеты большой дальности и дроны по Израилю в знак солидарности с ХАМАС. На прошлой неделе лидер хуситов заявил, что его силы будут совершать дальнейшие нападения на Израиль и могут атаковать израильские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Тем временем, израильская армия опубликовала кадры с туннелем под крупнейшей больницей в секторе Газа. ХАМАС ранее заявлял, что не отрицает наличие тоннелей под Газой, однако утверждал, что они не расположены в гражданской инфраструктуре.

Согласно видео, 55-метровый тоннель, расположенный на глубине десять метров, вёл до взрывозащитной двери. Вход в него, как сообщается, был в складском помещении на территории больницы, где обнаружили боеприпасы.

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