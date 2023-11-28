Почти 2000 заключённых бежали в Сьерра-Леоне после нападения повстанцев

Двадцать человек погибли и почти 2000 заключённых сбежали во время воскресного нападения на военные казармы, тюрьму..
Дата загрузки: 2023-11-29
Западноафриканскую страну охватила паника рано утром, когда нападавшие открыли стрельбу в столице Фритауне. Правительство обвинило в атаке группу солдат и полицейских, а также назвало это попыткой военного переворота.
Нападавшие обстреливали тюрьму около двух часов, после чего протаранили главные ворота на автомобиле.[житель Фритауна]:
«После того как вчера на перекрёстке случилась стрельба, вы вышли и увидели гильзы от патронов. Их можно видеть на земле. Некоторые из нас раньше такого не переживали. Мы молимся, чтобы такого больше не случалось».[жительница Фритауна]:
«Я впервые услышала звук стрельбы. Если честно, я испугалась, я даже забралась под кровать. Я подумала, что пришёл конец. Я была очень напугана».
Как сообщает армейское руководство, среди 20 погибших – 13 солдат, трое нападавших, полицейский, гражданское лицо и сотрудники частной охранной компании. При этом, восемь человек были ранены, а трое арестованы.
В общей сложности, из центральной тюрьмы Падемба-Роуд бежало 1890 заключённых. В сообщении администрации учреждения говорится, что 23 человека уже удалось вернуть обратно.
Короткая ссылка на эту страницу: