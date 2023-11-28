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Почти 2000 заключённых бежали в Сьерра-Леоне после нападения повстанцев

Почти 2000 заключённых бежали в Сьерра-Леоне после нападения повстанцев

Двадцать человек погибли и почти 2000 заключённых сбежали во время воскресного нападения на военные казармы, тюрьму..

Дата загрузки: 2023-11-29

Почти 2000 заключённых бежали в Сьерра-Леоне после нападения повстанцев
Двадцать человек погибли и почти 2000 заключённых сбежали во время воскресного нападения на военные казармы, тюрьму и другие объекты в Сьерра-Леоне. Об этом сообщили официальные лица.

Западноафриканскую страну охватила паника рано утром, когда нападавшие открыли стрельбу в столице Фритауне. Правительство обвинило в атаке группу солдат и полицейских, а также назвало это попыткой военного переворота.

Нападавшие обстреливали тюрьму около двух часов, после чего протаранили главные ворота на автомобиле.

[житель Фритауна]:

«После того как вчера на перекрёстке случилась стрельба, вы вышли и увидели гильзы от патронов. Их можно видеть на земле. Некоторые из нас раньше такого не переживали. Мы молимся, чтобы такого больше не случалось».

[жительница Фритауна]:
«Я впервые услышала звук стрельбы. Если честно, я испугалась, я даже забралась под кровать. Я подумала, что пришёл конец. Я была очень напугана».

Как сообщает армейское руководство, среди 20 погибших – 13 солдат, трое нападавших, полицейский, гражданское лицо и сотрудники частной охранной компании. При этом, восемь человек были ранены, а трое арестованы.

В общей сложности, из центральной тюрьмы Падемба-Роуд бежало 1890 заключённых. В сообщении администрации учреждения говорится, что 23 человека уже удалось вернуть обратно.
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